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EDUCAÇÃO

Enem 2026: prazo de inscrições termina nesta sexta; veja cronograma

Provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro

Victoria Isabel
Por
Procedimento deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante
Procedimento deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante - Foto: Divulgação

Os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 têm até as 23h59 desta sexta-feira, 5, para realizar ou finalizar a inscrição. O procedimento deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante, plataforma oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro em todo o país.

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Mesmo os estudantes que possuem direito à isenção da taxa precisam confirmar a participação dentro do prazo. Sem a inscrição, o candidato não poderá realizar o exame.

Quem pode participar

O Enem é destinado a diferentes perfis de participantes, incluindo estudantes que estão concluindo o ensino médio em 2026, pessoas que já finalizaram essa etapa de ensino, candidatos que pretendem usar a nota para certificação do ensino médio e os chamados "treineiros", que fazem a prova para testar conhecimentos antes da conclusão dos estudos.

Alunos matriculados no último ano da rede pública contam com pré-inscrição automática, mas precisam acessar o sistema para confirmar dados e escolher informações como idioma da prova de língua estrangeira e local de aplicação.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição permanece em R$ 85. Os candidatos que não foram contemplados com a isenção devem efetuar o pagamento até o dia 10 de junho.

O valor pode ser pago por boleto, Pix, cartão de crédito ou pelos aplicativos bancários, conforme as opções disponíveis em cada instituição financeira.

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Como se inscrever

Para concluir a inscrição, é necessário acessar a Página do Participante com uma conta Gov.br. Durante o processo, o candidato deverá informar dados pessoais, selecionar o idioma da prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol), preencher o questionário socioeconômico e indicar eventuais necessidades de atendimento especializado ou uso de nome social.

Cronograma do Enem 2026

  • Inscrições: até 5 de junho
  • Pagamento da taxa: até 10 de junho
  • Resultado do atendimento especializado: 19 de junho
  • Recursos do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho
  • Resultado dos recursos: 3 de julho
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro
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brasil Educação Enem 2026 ensino médio estudantes Fies Inep inscrições ministério da educação Página do Participante prouni provas Sisu universidades vestibular

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