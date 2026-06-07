POLÍCIA
Bebê morre após dar entrada em UPA de Salvador com sinais de estupro
Vítima tinha apenas 10 meses de idade
Uma bebê de apenas 10 meses morreu, neste sábado, 6, após dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Inácio, em Salvador. A suspeita é de que a criança tenha sido vítima de estupro.
Ao PORTAL A TARDE, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) instaurou inquérito policial para investigar a denúncia de estupro de vulnerável.
De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada a vítima ser admitida na unidade de saúde, em quadro que evoluiu para óbito. Ao chegarem ao local, agentes da 48ª CIPM constataram o fato. Os responsáveis pela vítima foram identificados e direcionados à PC para a adoção das medidas legais cabíveis.
Oitivas e diligências seguem em andamento para elucidar o caso. Não há detalhes sobre o ocorrido, pois as forças de segurança trabalham em sigilo para evitar prejuízos ao trabalho da Polícia Judiciária e em respeito à vítima, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
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Caso semelhante em outro local do Brasil
Um bebê indígena de três meses morreu, na última sexta-feira, 5, após dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Barra do Garças, em Mato Grosso.
Após identificar os sinais de violência, a equipe médica do local acionou a polícia. Os pais da criança foram localizados e conduzidos para a central de flagrantes do município, onde foi registrado um boletim de ocorrência.
A Polícia Civil investiga o caso.