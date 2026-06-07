Bebê morre após dar entrada em UPA de Salvador com sinais de estupro

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Uma bebê de apenas 10 meses morreu, neste sábado, 6, após dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Inácio, em Salvador. A suspeita é de que a criança tenha sido vítima de estupro.

Ao PORTAL A TARDE, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) instaurou inquérito policial para investigar a denúncia de estupro de vulnerável.

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De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada a vítima ser admitida na unidade de saúde, em quadro que evoluiu para óbito. Ao chegarem ao local, agentes da 48ª CIPM constataram o fato. Os responsáveis pela vítima foram identificados e direcionados à PC para a adoção das medidas legais cabíveis.

Oitivas e diligências seguem em andamento para elucidar o caso. Não há detalhes sobre o ocorrido, pois as forças de segurança trabalham em sigilo para evitar prejuízos ao trabalho da Polícia Judiciária e em respeito à vítima, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Caso semelhante em outro local do Brasil

Um bebê indígena de três meses morreu, na última sexta-feira, 5, após dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Barra do Garças, em Mato Grosso.

Após identificar os sinais de violência, a equipe médica do local acionou a polícia. Os pais da criança foram localizados e conduzidos para a central de flagrantes do município, onde foi registrado um boletim de ocorrência.

A Polícia Civil investiga o caso.