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Participante de ataque a ônibus com torcedores do Vitória é preso

Durante o ato violento, um rodoviário do transporte coletivo ficou ferido

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Veículo envolvido no ataque
Veículo envolvido no ataque - Foto: Batalhão Apolo

Um dos suspeitos de participar do ataque a ônibus com torcedores do Vitória, foi preso na noite deste sábado, 6, na Rua Resistência, Bairro da Paz, em Salvador. Investigações apontam que ele era condutor de um carro envolvido no ato criminoso.

Após o acionamento e a divulgação das informações relacionadas ao fato, policiais militares do Batalhão Apolo iniciaram diligências e conseguiram identificar e localizar o veículo e o indivíduo.

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Ele foi detido e conduzido à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

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Relembre o ataque

Um ônibus que transportava torcedores do Esporte Clube Vitória foi alvo de um ataque na manhã de sábado, 6, na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Ele foi atingido por objetos arremessados por homens supostamente apontados como integrantes da Torcida Organizada Bamor da Bamor, ligada ao Esporte Clube Bahia. Durante a ação, uma bola de sinuca e pedras teriam sido lançadas contra o ônibus, provocando a quebra de vidros.

O cobrador do transporte coletivo sofreu um corte na cabeça e precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde. Já o motorista teve escoriações leves causadas por estilhaços de vidro.

O caso ocorreu poucas horas antes da final da Copa do Nordeste entre Vitória e Fortaleza, que resultou no hexacampeonato do Rubro-Negro.

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ônibus Polícia vitória

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