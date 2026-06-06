POLÍCIA
Homem é morto após receber soco ao tentar defender mulheres de assédio
Suspeito agrediu a vítima, que caiu e bateu a cabeça no asfalto
Um homem de 57 anos morreu após ser agredido porque tentava defender duas mulheres que estavam sendo vítimas de assédio. O caso ocorreu na madrugada deste sábado, 6, em Nova Lima, município de Minas Gerais.
O acusado, Antonio Edson de Oliveira Alves, de 47 anos, estava acompanhado do filho de 10 anos. A vítima, identificada como Ailton da Silva, percebeu que o suspeito estava apresentando abordagens insistente contra as mulheres que voltavam de uma festa junina.
Antonio perguntou se as moças eram solteiras e, mesmo diante de negativas, continuou insistindo em acompanhá-las até em casa, iniciando uma perseguição. Foi nesse momento em quie Ailton interveio, pedindo que ele as deixasse em paz.
Após se irritar por ter sido repreendido, a suspeito deu um soco na vítima, que caiu no chão, batendo a cabeça. Em seguida, ele perdeu a consciência e começou a convulsionar. Populares que viram a situação, prestaram os primeiros socorros e encaminharam o homem ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes, mas ele não resistiu.
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Prisão do suspeito
Após o assassinato, Antonio Edson fugiu levando o filho. Policiais foram até a residência dele, onde a criança já estava, no entanto, foram informados de que ele apareceu lá apenas para deixar o menino, mas havia saído novamente.
Entretanto, um morador procurou a equipe de segurança e informou que ele continuava escondido na casa. A informação fez os militares retornaram ao imóvel e, após novas buscas, localizaram o suspeito escondido em um cômodo.