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OPERAÇÃO POLICIAL

Dois suspeitos de tráfico morrem em troca de tiros com PM em Pernambués

Suspeitos teriam atirado contra as equipes durante uma ação na localidade

Leilane Teixeira
Por
Polícia Militar
Polícia Militar - Foto: Divulgação | PMBA

Dois homens morreram após um confronto com policiais do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO), na noite desta sexta-feira, 5, na região do Manguinho, no bairro de Pernambués, em Salvador.

Segundo informações da polícia, os suspeitos teriam atirado contra as equipes durante uma ação na localidade, provocando uma troca de tiros. Eles foram identificados como:

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  • Daniel Oliveira Santos - conhecido pelo vulgo "Zé Bim"
  • Ivanilson Silva Fraga - conhecido pelo vulgo "Boneco"

Socorridos, mas não resistiram

Após o confronto, os dois foram baleados e socorridos para o Hospital Roberto Santos. No entanto, eles não resistiram aos ferimentos e tiveram as mortes confirmadas na unidade de saúde.

De acordo com a polícia, Daniel e Ivanilson possuíam antecedentes relacionados ao tráfico de drogas. As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelas autoridades competentes.

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Tags

Pernambués polícia militar Salvador tráfico de drogas

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