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OPERAÇÃO

Carga de R$ 100 mil em perfumes importados é apreendida no aeroporto de Salvador.

Produtos estavam com três passageiros que desembarcaram em um voo vindo de Foz do Iguaçu

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Carga de R$ 100 mil em perfumes importados é apreendida no aeroporto de Salvador.
Foto: Divulgação Receita Federal

Cerca de 250 perfumes importados avaliados em aproximadamente R$ 100 mil foram apreendidos durante uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Salvador, na tarde desta sexta-feira, 5.

Segundo os órgãos, os produtos estavam com três passageiros que desembarcaram na capital baiana em um voo procedente de Foz do Iguaçu, no Paraná. As investigações indicam que as mercadorias teriam origem no Paraguai.

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Material retido

Os perfumes foram retidos para a adoção das medidas legais cabíveis. Até o momento, a Receita Federal e a Polícia Federal não divulgaram a identidade dos envolvidos nem informaram se houve prisões.

A apreensão faz parte das ações de fiscalização realizadas nos aeroportos brasileiros para combater crimes como contrabando e descaminho.

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Tags

Aeroporto de Salvador contrabando Receita Federal

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