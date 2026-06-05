Corpo é localizado em carro de empresário desaparecido na Bahia

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Um homem foi encontrado morto dentro de um veículo abandonado na tarde desta sexta-feira, 5, em uma estrada vicinal às margens da BA-650, na zona rural de Ibirapitanga, no sul da Bahia.

De acordo com as primeiras informações, o carro estava trancado quando foi localizado e a vítima apresentava ferimentos compatíveis com golpes de arma branca, segundo informações da Polícia Civil.

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Automóvel encontrado no local pertence ao empresário Valdiney Fernandes Santos, desaparecido desde a última terça-feira, 2. Porém, ainda não é possível confirmar se o corpo pe dele até que a identidade do corpo seja oficialmente confirmada através de exames periciais realizados pelo Instituto Médico Legal (IML).

Investigação

As circunstâncias do crime ainda são apuradas pela 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Equipes policiais realizam diligências e coletam depoimentos para esclarecer a autoria e a motivação do homicídio.

Desaparecimento

Familiares relataram que Valdiney saiu de casa informando que levaria uma pessoa para conhecer uma propriedade rural localizada na região de Jaguarana, no município de Itagi. O possível interessado teria manifestado intenção de comprar o imóvel.

Desde então, o empresário não manteve contato com a família. Funcionários da fazenda afirmaram que ele não chegou ao local naquele dia. O celular da vítima permanece desligado e um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento já havia sido registrado.