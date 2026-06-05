Funcionário é flagrado enviando fotos de policiais e acaba preso

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Um funcionário terceirizado que prestava serviços na sede da Rondesp Atlântico, no bairro Costa Azul, em Salvador, foi preso em flagrante após ser flagrado fotografando policiais militares e compartilhando as imagens em grupos ligados a integrantes de facções criminosas.

O caso aconteceu na quinta-feira, 4, e chamou a atenção por envolver um trabalhador que atuava dentro da própria unidade policial. Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi visto registrando fotografias dos agentes enquanto desempenhava suas atividades no batalhão.

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Ao perceberem a situação, os policiais realizaram a abordagem e verificaram o conteúdo armazenado pelo suspeito. Conforme a corporação, foi constatado que as imagens estavam sendo compartilhadas em grupos relacionados a integrantes de facções criminosas.



Diante da situação, o funcionário terceirizado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada pela Central de Flagrantes e será investigada pela 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio).

Segundo informações divulgadas pelo g1, as circunstâncias da ocorrência e o destino do material compartilhado seguem sob apuração.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a identidade do suspeito nem informaram há quanto tempo ele prestava serviços na unidade da Rondesp Atlântico. As investigações devem esclarecer como as imagens eram compartilhadas, quem recebia o conteúdo e se houve outros episódios semelhantes envolvendo o suspeito.