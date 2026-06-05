PRISÃO
Funcionário é flagrado enviando fotos de policiais e acaba preso
Homem trabalhava dentro de batalhão da Rondesp
Um funcionário terceirizado que prestava serviços na sede da Rondesp Atlântico, no bairro Costa Azul, em Salvador, foi preso em flagrante após ser flagrado fotografando policiais militares e compartilhando as imagens em grupos ligados a integrantes de facções criminosas.
O caso aconteceu na quinta-feira, 4, e chamou a atenção por envolver um trabalhador que atuava dentro da própria unidade policial. Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi visto registrando fotografias dos agentes enquanto desempenhava suas atividades no batalhão.
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Ao perceberem a situação, os policiais realizaram a abordagem e verificaram o conteúdo armazenado pelo suspeito. Conforme a corporação, foi constatado que as imagens estavam sendo compartilhadas em grupos relacionados a integrantes de facções criminosas.
Diante da situação, o funcionário terceirizado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas cabíveis.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada pela Central de Flagrantes e será investigada pela 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio).
Segundo informações divulgadas pelo g1, as circunstâncias da ocorrência e o destino do material compartilhado seguem sob apuração.
Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a identidade do suspeito nem informaram há quanto tempo ele prestava serviços na unidade da Rondesp Atlântico. As investigações devem esclarecer como as imagens eram compartilhadas, quem recebia o conteúdo e se houve outros episódios semelhantes envolvendo o suspeito.