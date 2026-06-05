POLÍCIA
Ex-prefeito mata empresária em escritório durante reunião sobre divórcio
Político foi encontrado morto no banheiro do mesmo local
A empresária Icicléia Alves Veloso, conhecida como Léia, foi morta pelo ex-marido, o ex-prefeito e atual vereador de Ourilândia do Norte (PA), Romilson Veloso e Silva, de 69 anos. O crime ocorreu na quarta-feira, 3, dentro de um escritório de advocacia onde o ex-casal discutia questões relacionadas ao processo de divórcio.
Segundo a Polícia Civil do Pará, imagens de câmeras de segurança registraram a ação. De acordo com a investigação, Romilson teria efetuado um disparo na nuca da empresária enquanto ela estava sentada em uma das salas do escritório.
Após o ataque, o político foi encontrado morto no banheiro do local, com um ferimento provocado por arma de fogo.
Imagens reforçam suspeita de feminicídio
O delegado Elioenai de Jesus, responsável pelo caso, informou que as gravações analisadas mostram o momento em que o suspeito ficou sozinho com a vítima antes do disparo. Conforme a investigação, não houve discussão entre os dois imediatamente antes do crime.
A polícia trabalha com a possibilidade de que a ação tenha sido premeditada. As circunstâncias do caso seguem sendo apuradas.
Léia foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional da PA-279, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada na tarde de quinta-feira, 4.
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Ex-prefeito governou a cidade por quatro mandatos
Médico e uma das figuras políticas mais conhecidas de Ourilândia do Norte, Romilson Veloso, conhecido como Dr. Veloso, foi prefeito do município por quatro mandatos. Em 2024, foi eleito vereador.
Ele e Icicléia Alves Veloso tinham dois filhos adolescentes.
Após a confirmação das mortes, a Prefeitura de Ourilândia do Norte decretou luto oficial de três dias e divulgou notas de pesar. O velório do ex-prefeito foi realizado na sede da Maçonaria da cidade.