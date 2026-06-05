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Corpo de mulher é encontrado em via pública no bairro Tancredo Neves

Onda de violência atinge o bairro e caso foi o segundo registrado na região em dois dias

Luiza Nascimento
Por
Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher, ainda sem identificação formal, foi encontrada sem vida, em uma via pública no bairro Tancredo Neves, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira, 5. O corpo foi localizado na Avenida São João com marcas de tiros.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que foi acionada e que equipes do 23ª CIPM compareceram ao local e constataram o fato. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a realização da perícia.

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O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. Guias para remoção e perícia foram expedidas. Diligências e oitivas estão em andamento para apuração das circunstâncias e da autoria do crime.

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Violência em Tancredo Neves

Uma onda de violência atinge o bairro. Na última quarta-feira, 3, um homem foi morto durante um tiroteio intenso na madrugada. O corpo foi localizado na Rua Direta, nas proximidades da Nossa Senhora de Fátima.

Ao portal A TARDE, moradores da região, inclusive de Sussuarana, relataram momentos de pânico, e informaram que foi possível ouvir vários disparos entre 3h e 5h da manhã.

Imagens que o portal teve acesso mostram um homem ensanguentado, com várias armas apontadas para o rosto dele, momentos antes da execução.

Informações preliminares apontam que os autores foram traficantes do Comando Vermelho (CV), que teriam invadiram uma localidade conhecida como "Macaco", área que seria dominada pelo Bonde do Maluco (BDM).

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Salvador tancredo neves violência

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