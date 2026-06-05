Perdão da justiça não garante volta de Monique Medeiros à sala de aula

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Mesmo tendo recebido o perdão da Justiça em relação à condenação por homicídio culposo no caso da morte de Henry Borel, Monique Medeiros não terá a chance de voltar a ensinar na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro.

Pelo menos é o que garante o prefeito da capital fluminense, Eduardo Cavaliere (PSD). Na quinta-feira, 4, em publicação nas redes sociais, Cavaliere disse que a decisão judicial causa "certa perplexidade", mas ressaltou que a demissão será cumprida. Segundo ele, a prefeitura manterá integralmente o desligamento da ex-servidora.

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"Decisão judicial não se discute, se cumpre. Independentemente disso, quero informar que a decisão da Prefeitura do Rio de manter Monique Medeiros fora de seus quadros está integralmente mantida", afirmou.

Professora da rede municipal, Monique foi afastada em 24 de janeiro de 2023 com base no artigo 186 da Lei nº 94 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Rio e desligada definitivamente da Secretaria Municipal de Educação em março deste ano.

O gestor afirmou ainda que não medirá esforços para impedir o retorno de Monique aos quadros da administração municipal e disse que a medida busca proteger a comunidade escolar.

Mãe de Henry Borel deixa a cadeia após receber perdão judicial

A mãe de Henry Borel, Monique Medeiros, deixou a prisão na tarde de quinta-feira, 4, após decisão da Justiça do Rio de Janeiro que concedeu perdão judicial no processo relacionado à morte de seu filho. Ela estava detida no Instituto Penal Talavera Bruce, localizado no Complexo de Bangu, na Zona Oeste da capital fluminense.

A decisão foi anunciada durante a madrugada e a liberação da ré foi determinada pela juíza Elizabeth Machado Louro logo após a leitura da sentença.

No julgamento, os jurados do 2º Tribunal do Júri entenderam que o caso não configurava homicídio doloso, quando existe a intenção de matar, e reclassificaram a acusação para homicídio culposo, situação em que não há intenção. Diante desse entendimento, a magistrada aplicou o perdão judicial, encerrando a possibilidade de punição pelo crime.

Apesar disso, Monique foi condenada por omissão diante das agressões e torturas sofridas pelo filho. A pena estabelecida foi de um ano e quatro meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.