Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Número de crianças baleadas em Salvador e RMS sobe para seis em 2026

Caso mais recente foi registrado na noite de quinta-feira, 4, em Camaçari

Victoria Isabel
Por
PM foi baleado na perna durante ação
PM foi baleado na perna durante ação - Foto: Arquivo / PM-BA

O número de crianças baleadas em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) chegou a seis em 2026, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Do total de vítimas, três morreram em decorrência dos ferimentos.

O caso mais recente foi registrado na noite de quinta-feira, 4, em Camaçari. O bebê Gael Almeida da Silva, de 1 ano, foi atingido por disparos de arma de fogo no bairro Camaçari de Dentro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Civil, a criança estava no colo de um homem de 19 anos quando um suspeito, a bordo de uma motocicleta, se aproximou e efetuou os disparos. As duas vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde, mas o bebê não resistiu aos ferimentos.

O homem, identificado como Henrique Matheus Dias dos Santos, foi atingido no abdômen e permanece internado no Hospital Geral de Camaçari (HGC).

Leia Também:

CASO HENRY BOREL

Perdão da justiça não garante volta de Monique Medeiros à sala de aula
Perdão da justiça não garante volta de Monique Medeiros à sala de aula imagem

POLÍCIA

Corpo de mulher é encontrado em via pública no bairro Tancredo Neves
Corpo de mulher é encontrado em via pública no bairro Tancredo Neves imagem

POLÍCIA

Bahia captura 406 foragidos e bloqueia R$ 102 mi de facções em 3 anos
Bahia captura 406 foragidos e bloqueia R$ 102 mi de facções em 3 anos imagem

A ocorrência é investigada pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari). Guias para perícia foram expedidas e diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias e identificar a autoria do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

crianças baleadas rms Salvador

Relacionadas

Mais lidas