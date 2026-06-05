Número de crianças baleadas em Salvador e RMS sobe para seis em 2026

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O número de crianças baleadas em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) chegou a seis em 2026, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Do total de vítimas, três morreram em decorrência dos ferimentos.

O caso mais recente foi registrado na noite de quinta-feira, 4, em Camaçari. O bebê Gael Almeida da Silva, de 1 ano, foi atingido por disparos de arma de fogo no bairro Camaçari de Dentro.

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De acordo com a Polícia Civil, a criança estava no colo de um homem de 19 anos quando um suspeito, a bordo de uma motocicleta, se aproximou e efetuou os disparos. As duas vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde, mas o bebê não resistiu aos ferimentos.

O homem, identificado como Henrique Matheus Dias dos Santos, foi atingido no abdômen e permanece internado no Hospital Geral de Camaçari (HGC).

A ocorrência é investigada pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari). Guias para perícia foram expedidas e diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias e identificar a autoria do crime.