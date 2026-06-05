Último suspeito pela morte de nutricionista em Camaçari é preso

Marlon Ribeiro dos Santos, o “Nove de Ouro” no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP/BA), investigado por envolvimento na morte da nutricionista Larissa Pavan de Assis, foi preso nesta sexta-feira, 5, na região de Abaís, litoral sul de Sergipe.

O suspeito estava foragido e foi localizado escondido em uma residência durante uma ação integrada da Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), e da Polícia Civil de Sergipe, por meio do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE).

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Marlon é apontado como um dos responsáveis pela morte de Larissa Pavan de Assis, em 7 de dezembro de 2024, em um trecho da BA-099, conhecida como Estrada do Coco, na localidade de Guarajuba, município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com o diretor do DEIC, delegado Thomas Galdino, a prisão representa mais um resultado relevante do trabalho integrado entre as forças de segurança no combate à criminalidade organizada e na localização de foragidos da Justiça.

“Em quatro dias, esta é a segunda prisão de um alvo prioritário da SSP realizada pela Polícia Civil, por meio do DEIC, no âmbito da Operação Hunt, que tem como objetivo localizar e capturar foragidos da Justiça e criminosos de alta periculosidade. Na segunda-feira, as equipes prenderam Luiz Henrique Santos Souza, o ‘Demorô’, investigado por tráfico de drogas, organização criminosa e associação para o tráfico. O resultado reforça a efetividade das ações de inteligência e repressão qualificada desenvolvidas de forma contínua pela Polícia Civil da Bahia”, destacou.