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INVESTIGAÇÃO

Vizinho é preso por suspeita de abuso sexual contra criança após atraí-la com R$ 5

Autor tentou fugir, mas foi alcançado e detido

Leilane Teixeira
Por
Descumprimento gera multa de R$ 10 mil por cada detento que permaneça na unidade carcerária de forma irregular | Foto: Divulgação
Descumprimento gera multa de R$ 10 mil por cada detento que permaneça na unidade carcerária de forma irregular | Foto: Divulgação - Foto: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de cometer abuso sexual contra uma menina de 8 anos, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite de quinta-feira, 4.

De acordo com informações preliminares, o abuso ocorreu na residência do suspeito após ele ter oferecido R$ 5 em troca de cinco abraços. No momnto em que a criança foi pegar o dinheiro, além dos abraços, ele também teria passando as mãos nas partes íntimas da menina.

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Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu momentos depois, após a irmã da vítima, uma adolescente de 13 anos, denunciar o crime ao irmão mais velho, que ligou para a corporação. Os militares foram ao local, onde identificaram a vítima, que foi acolhida.

Tentativa de fuga

No decorrer das diligências, o autor, ao perceber a aproximação policial, tentou fugir, mas foi alcançado, abordado e imediatamente detido.

Os envolvidos foram conduzidos para a Polícia Civil, com a presença da responsável da vítima, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.

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Tags

camaçari criança prisão VIOLÊNCIA SEXUAL

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