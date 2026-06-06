Suspeito de integrar grupo de roubo a condomínios é preso na Bahia

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Um homem de 38 anos com mandado de prisão em aberto por furto qualificado foi preso em um condomínio localizado na Avenida Fraga Maia, no bairro Mangabeira, em Feira de Santana.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 25º BPM foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) após denúncias sobre a presença de três homens suspeitos de envolvimento em roubos e furtos a condomínios.

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Ao chegarem ao local, os policiais abordaram dois suspeitos em frente ao bloco onde estavam hospedados. Durante a checagem dos documentos, foi constatado que um deles, morador do bairro Cambuci, em São Paulo, era procurado pela Justiça do Espírito Santo pelo crime de furto qualificado.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Suspeito ouvido e liberado

Segundo a polícia, o outro abordado também é morador da capital paulista e possui histórico de envolvimento em investigações sobre uma quadrilha especializada em roubos a condomínios nos estados de:

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Minas Gerais.

Apesar do antecedente, ele foi ouvido na delegacia e liberado.

As investigações apontam que o grupo atuava realizando levantamentos sobre possíveis vítimas e explorando falhas de segurança para acessar condomínios residenciais. O caso segue sob investigação da 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana.