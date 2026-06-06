Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

SALVADOR

Vídeo: ônibus com torcedores do Vitória é atacado; rodoviário fica ferido

Veículo estava com integrante da Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI)

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: ônibus com torcedores do Vitória é atacado; rodoviário fica ferido
Foto: Reprodução redes sociais

Um ônibus que transportava torcedores do Esporte Clube Vitória foi alvo de um ataque na manhã deste sábado, 6, na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador.

De acordo com informações iniciais, o veículo estava com integrante da Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI). Ele foi atingido por objetos arremessados por homens supostamente apontados como integrantes da Torcida Organizada Bamor da Bamor, ligada ao Esporte Clube Bahia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante a ação, uma bola de sinuca e pedras teriam sido lançadas contra o ônibus, provocando a quebra de vidros.

Feridos

Na ação, o cobrador sofreu um corte na cabeça e precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde. Já o motorista teve escoriações leves causadas por estilhaços de vidro.

Segundo relato do motorista, não foi possível identificar as placas dos veículos utilizados pelos suspeitos. Testemunhas registraram imagens dos danos causados ao coletivo e da movimentação no local após o ataque.

Copa do Nordeste

O caso ocorreu poucas horas antes da final da Copa do Nordeste entre Vitória e Fortaleza, marcada para este sábado, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região. O ônibus foi encaminhado para a 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã), onde a ocorrência será investigada para identificar os responsáveis pelo ataque.

Leia Também:

OPERAÇÃO POLICIAL

Dois suspeitos de tráfico morrem em troca de tiros com PM em Pernambués
Dois suspeitos de tráfico morrem em troca de tiros com PM em Pernambués imagem

AÇÃO POLICIAL

Suspeito de integrar grupo de roubo a condomínios é preso na Bahia
Suspeito de integrar grupo de roubo a condomínios é preso na Bahia imagem

OPERAÇÃO

Carga de R$ 100 mil em perfumes importados é apreendida no aeroporto de Salvador.
Carga de R$ 100 mil em perfumes importados é apreendida no aeroporto de Salvador. imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Copa do Nordeste itapuã torcidas organizadas vitória

Relacionadas

Mais lidas