Vídeo: ônibus com torcedores do Vitória é atacado; rodoviário fica ferido

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Um ônibus que transportava torcedores do Esporte Clube Vitória foi alvo de um ataque na manhã deste sábado, 6, na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador.

De acordo com informações iniciais, o veículo estava com integrante da Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI). Ele foi atingido por objetos arremessados por homens supostamente apontados como integrantes da Torcida Organizada Bamor da Bamor, ligada ao Esporte Clube Bahia.

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Durante a ação, uma bola de sinuca e pedras teriam sido lançadas contra o ônibus, provocando a quebra de vidros.

Feridos

Na ação, o cobrador sofreu um corte na cabeça e precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde. Já o motorista teve escoriações leves causadas por estilhaços de vidro.

Segundo relato do motorista, não foi possível identificar as placas dos veículos utilizados pelos suspeitos. Testemunhas registraram imagens dos danos causados ao coletivo e da movimentação no local após o ataque.

Copa do Nordeste

O caso ocorreu poucas horas antes da final da Copa do Nordeste entre Vitória e Fortaleza, marcada para este sábado, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região. O ônibus foi encaminhado para a 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã), onde a ocorrência será investigada para identificar os responsáveis pelo ataque.