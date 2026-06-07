Dois foragidos são presos durante festa de pré-São João na Bahia

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Um homem procurado pela Justiça de Goiás foi preso na madrugada deste sábado, 6, tentando acessar os festejos de Pré-São João em Jandaíra, no litoral da Bahia.

A prisão aconteceu após uma Plataforma de Observação Elevada (POE) da Secretaria da Segurança Pública identificar o suspeito.

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Em outro flagrante do Sistema de Reconhecimento Facial, um homem também procurado pela Justiça goiana, desta vez pelo crime de homicídio, foi alcançado por equipes da 30ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Serra Dourada.

Além das câmeras da POE, equipes ordinárias e especializadas das Polícias Militar e Civil seguem intensificando as ações preventivas na festa que acontecerá até o próximo domingo, 7.

Com as duas prisões, o Sistema da SSP chega à marca de 1.130 foragidos da Justiça capturados em 2026.