Chefe da Polícia Federal critica avanço dos EUA contra PCC e CV

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O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, criticou, nesta sexta-feira, 5, a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas.

Em entrevista para a coluna de Mirelle Pinheiro, do portal Metrópoles, Andrei afirmou que a medida, a qual chamou de "equívoco", não colabora em nada para o combate das organizações criminosas no Brasil.

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A medida da Casa Branca passou a valer a partir desta sexta-feira, 5.

“As organizações terroristas têm motivações ideológicas, religiosas e objetivos distintos. As facções brasileiras buscam lucro. É um equívoco confundir essas duas realidades porque as estratégias de enfrentamento são diferentes”, disparou o chefe da PF.

Pedido de Flávio Bolsonaro

A decisão dos Estados Unidos de incluir as duas facções brasileiras no grupo de organizações terroristas se deu após uma reunião entre senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Palácio do Planalto, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última semana, no Salão Oval da Casa Branca.

Ainda sobre o assunto, Andrei Rodrigues abriu espaço para um trabalho de cooperação entre Brasil e Estados Unidos na área de combate ao crime.

“Se os Estados Unidos querem enfrentar essas facções, podemos colaborar. Eles podem prender foragidos da Justiça brasileira, bloquear bens de criminosos que utilizam o sistema financeiro norte-americano para lavar dinheiro e ampliar a troca de informações. Existem muitas possibilidades de cooperação”, declarou.