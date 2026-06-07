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Dupla de homicida e contrabandista é presa na Rodoviária de Salvador

Foragidos tentavam fugir da capital baiana com destino a Luís Eduardo Magalhães e São Paulo

Luiza Nascimento
Por
Dupla de foragidos localizada na Rodoviária
Dupla de foragidos localizada na Rodoviária - Foto: Divulgação/SSP

Dois foragidos da Justiça pelos crimes de homicídio e contrabando foram presos na Rodoviária de Salvador, no bairro Águas Claras, na noite deste sábado, 6. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, a dupla tentava fugir da capital baiana.

O homem, procurado por assassinato, tinha como destino final a cidade de Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia. Já a mulher pegaria um ônibus para São Paulo (SP). Eles não estavam juntos.

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Ambos possuíam mandado de prisão em aberto e foram localizados pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp) da Polícia Civil, em meio à Operação Artemis. Em seguida, os agentes os levaram até a Polícia Interestadual (Polinter), onde as ordens judiciais foram cumpridas.

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Outro homicida foi preso na Rodoviária recentemente

Um homem que estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio, foi preso na última quarta-feira, 3, na Rodoviária de Salvador, enquanto tentava fugir.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil realizaram a ação durante a deflagração da Operação Hera.

Alcançado, o suspeito foi cercado e, em seguida, conduzido até a Polinter, onde foi concluído o processo do cumprimento da ordem judicial.

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Polícia prisão Rodoviária de Salavdor

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