Dupla de homicida e contrabandista é presa na Rodoviária de Salvador

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Dois foragidos da Justiça pelos crimes de homicídio e contrabando foram presos na Rodoviária de Salvador, no bairro Águas Claras, na noite deste sábado, 6. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, a dupla tentava fugir da capital baiana.

O homem, procurado por assassinato, tinha como destino final a cidade de Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia. Já a mulher pegaria um ônibus para São Paulo (SP). Eles não estavam juntos.

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Ambos possuíam mandado de prisão em aberto e foram localizados pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp) da Polícia Civil, em meio à Operação Artemis. Em seguida, os agentes os levaram até a Polícia Interestadual (Polinter), onde as ordens judiciais foram cumpridas.

Outro homicida foi preso na Rodoviária recentemente

Um homem que estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio, foi preso na última quarta-feira, 3, na Rodoviária de Salvador, enquanto tentava fugir.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil realizaram a ação durante a deflagração da Operação Hera.

Alcançado, o suspeito foi cercado e, em seguida, conduzido até a Polinter, onde foi concluído o processo do cumprimento da ordem judicial.