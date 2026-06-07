Influenciador se envolve em acidente com carro de luxo e deixa feridos

O influenciador digital Fábio Giga se envolveu em um acidente enquanto dirigia um Porsche, avaliado em R$ 1,2 milhão, neste sábado, 6, em São Paulo. O fisiculturista perdeu o controle da direção e derrapou com o veículo, atingindo dois carros e duas motos que trafegavam pela via, e deixando ao menos cinco feridos.

Em seguida, o carro de luxo colidiu contra uma estrutura às margens da Avenida das Juntas Provisórias. Imagens de câmeras de segurança flagraram toda a cena.

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O acidente poderia ter sido pior, pois o Porsche parou poucos metros de outra motocicleta, que estava ocupada por duas pessoas e também corria o risco de ser atingida.

A Polícia Civil conduz a investigação como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A principal suspeita indica a possibilidade de tráfego acima da velocidade permitida.

Imagens do acidente - Foto: Reprodução

Influenciador não consumiu álcool

Segundo a defesa de Fábio Giga, o influenciador não consumiu álcool antes de dirigir. Além disso, ele teria prestado assistência às vítimas do acidente.

“O Sr. Fábio não apenas prestou assistência imediata após o acidente, como também continuará prestando todo o suporte necessário às vítimas e seus familiares, tanto em relação ao acompanhamento da assistência à saúde quanto à reparação dos danos materiais decorrentes do ocorrido, demonstrando sua preocupação e compromisso com todos os envolvidos”, garantiram os advogados em nota.

A versão é comprovada pela Polícia Civil, que afirma que Fábio fez o teste do bafômetro após o acidente, e o resultado foi negativo para álcool.

De acordo com o boletim de ocorrência, Fábio Giga relatou ter saído de sua academia e seguido pela avenida, quando se envolveu na batida. Em depoimento, ele afirma que perdeu o controle do veículo ao passar por um trecho em declive.

Segundo o fisiculturista, a baixa altura do assoalho do carro esportivo teria contribuído para a perda de controle.

Histórico de alta velocidade

Após a repercussão do caso, internautas resgataram um vídeo publicado meses antes pelo próprio fisiculturista. Na ocasião, ele aparece ao lado do também influenciador Bitelo, que estava dirigindo o veículo, que ultrapassava 200 km/h em uma rodovia paulista, velocidade muito acima do limite permitido de 120 km/h.

Apesar de não se o condutor na situação, Giga aparece influenciando o amigo a aumentar a velocidade diversas vezes. Mesmo com o painel registrando rapidez muito superior à desejada, Fábio garante que Bitelo poderia ter sido ainda mais veloz.

O conteúdo foi divulgado no canal do fisiculturista no YouTube, em fevereiro deste ano.

Quem é Fábio?

FFábio Augusto Rezende, de 46 anos, conhecido como Fábio Giga é um atleta fitness tem soma mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram, onde mostra a rotina como bodybuilder.

Além disso, ele tem 1,5 milhão de inscritos no YouTube, onde também dá detalhes sobre seu dia a dia, dieta e treinos. Nascido em Santo André, na Grande São Paulo, Fábio é o 16º de 17 irmãos e começou a praticar musculação em 1997, após a morte do pai.

Ele se tornou conhecido do público em 2013 após conhecer personalidades do fisiculturismo brasileiro como Léo Stronda e Felipe Franco, que o incentivaram a criar seu próprio perfil público nas redes sociais.

Em 2014, ele participou da primeira competição, se tornando campeão paulista de fisiculturismo na categoria Super Heavyweight (acima de 100 kg). Além disso, ele foi campeão do Mr. Rio, em 2017, e do Arnold Classic Ohio, em 2020, e conseguiu acesso ao circuito profissional da modalidade.