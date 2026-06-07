PM é afastado após agredir homem com socos e joelhada em festa de São João

Siga o A TARDE no Google

Um policial militar foi afastado das funções após ser flagrado agredindo um homem na noite deste sábado, 6, no Parque do Povo, durante festa do São João em em Campina Grande, na Paraíba. A ocorrência foi registrada em vídeo e divulgada nas redes sociais.

Em nota, a Polícia Militar confirmou o afastamento do agente e informou a instauração de um procedimento administrativo para investigar as circunstâncias da abordagem.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Socos no rosto

As imagens mostram o momento em que o policial se aproxima do homem e desfere diversos socos contra o rosto dele. Após a agressão, a vítima cai no chão e, em seguida, é ajudada por pessoas que acompanhavam a cena.

Até o momento, as identidades do policial e do homem agredido não foram divulgadas. Também não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima ou sobre possíveis registros de ocorrência relacionados ao caso.