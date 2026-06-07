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INVESTIGAÇÃO

Homem é executadoa a tiros em São João do Cabrito

Homens armados desceram do veículo e executaram a vítima

Leilane Teixeira
Por
Caso aconteceu no nesta quarta-feira, no bairro Caboré
Caso aconteceu no nesta quarta-feira, no bairro Caboré - Foto: Reprodução | SSP-BA

Um homem foi executado a tiros neste domingo, 7, Rua dos Araçás, bairro de São João do Cabrito, subúrbio de Salvador.

Segundo informações iniciais, o homem foi eecutado pelo prenome Everton. Ele teria sido surpreendido por homens que desceram um veículo e dispararam contra a vítima, que morreu ainda no local.

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Políca acionada

Policiais militares da 14ª CIPM foram acionados e realizaram o isolamento da área até a chegada das equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsáveis pela perícia e investigação do caso.

Segundo informações preliminares, Everton havia recebido alta hospitalar recentemente após ter sido baleado em uma situação anterior. Porém, essa informação não foi confirmada oficialmente.

A autoria e a motivação do crime serão investigadas pelo DHPP.

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Tags

HOMICÍDIO Polícia Civil Salvador São João do Cabrito

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