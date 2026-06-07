INVESTIGAÇÃO
Homem é executadoa a tiros em São João do Cabrito
Homens armados desceram do veículo e executaram a vítima
Um homem foi executado a tiros neste domingo, 7, Rua dos Araçás, bairro de São João do Cabrito, subúrbio de Salvador.
Segundo informações iniciais, o homem foi eecutado pelo prenome Everton. Ele teria sido surpreendido por homens que desceram um veículo e dispararam contra a vítima, que morreu ainda no local.
Leia Também:
Políca acionada
Policiais militares da 14ª CIPM foram acionados e realizaram o isolamento da área até a chegada das equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsáveis pela perícia e investigação do caso.
Segundo informações preliminares, Everton havia recebido alta hospitalar recentemente após ter sido baleado em uma situação anterior. Porém, essa informação não foi confirmada oficialmente.
A autoria e a motivação do crime serão investigadas pelo DHPP.