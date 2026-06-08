SAC Rodoviária passa a funcionar em novo horário nesta segunda

Pessoas interessadas em emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) passarão a contar com horário ampliado no SAC Rodoviária a partir da próxima segunda-feira, 8. O posto funcionará das 7h às 21h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h aos sábados.

Além da ampliação do horário, o atendimento passará a ser híbrido. Das 7h às 16h, o serviço será realizado por ordem de chegada, com distribuição limitada de senhas. Já das 16h às 21h, o atendimento ocorrerá exclusivamente mediante agendamento prévio, feito pelo aplicativo ou portal ba.gov.br. Aos sábados, o atendimento será 100% por agendamento.

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Com a mudança, o SAC Rodoviária passa a ter horário semelhante ao dos postos localizados nos principais shoppings de Salvador, Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia e Salvador Shopping, que funcionam das 7h30 às 21h.

Carteira de Identidade Nacional (CIN)

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) é o carro-chefe do posto, responsável por cerca de 24 mil atendimentos, o que representa cerca de 70% do volume total realizado, cumprindo a missão de expandir o serviço para a população. Para a diretora Operacional do SAC, Nilza Rios, o surgimento de mais um posto SAC na capital baiana reafirma o compromisso do Governo do Estado em levar serviços de cidadania para um número cada vez maior de baianos.

“O SAC Rodoviária tem se destacado pelo grande potencial de atendimento. Essa marca expressiva, com quase 34 mil atendimentos, reforça nossa atuação em atender e servir o cidadão baiano com qualidade”, afirma.

SAC Rodoviária

O SAC Rodoviária iniciou as operações em 20 de janeiro de 2026 e registrou 33,7 mil atendimentos durante os quatro primeiros meses de atividade. O 14º posto da Rede SAC em Salvador demonstra alta capacidade operacional com uma média diária de quase 450 atendimentos.