SALVADOR
Prédio que desabou em Pirajá passa por demolição e remoção de escombros
Após a conclusão da fase, equipes realizarão uma análise detalhada
A edificação de três pavimentos que desabou no bairro de Pirajá, em Salvador, neste sábado, 6, está passando por uma demolição controlada e remoção dos escombros. Em vídeo divulvado pela Defesa Civil (Codesal), neste domingo, 7, o diretor-geral Adriano Silveira informa que equipes do órgão estão atuando no local, juntamente com as secretarias de Manutenção e Desenvolvimento Urbano da capital baiana.
"Esta é uma etapa fundamental para garantir a segurança da área e permitir a continuidade dos trabalhos técnicos de nossas equipes. Após a conclusão dessa fase, nossas equipes realizarão uma análise detalhada dos impactos causados pela projeção dos escombros nas edificações aqui circunvizinhas", explicou Silveira.
Com base nessa avaliação, serão definidas e executadas as próximas ações necessárias.
Prefeitura aponta irregularidade em prédio que desabou em Pirajá
A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (União Brasil) afirma que a estrutura que desabou no bairro de Pirajá havia sido construída de forma irregular. A declaração foi dada durante visita ao local, onde equipes municipais acompanham as consequências do desabamento e prestam assistência às famílias afetadas.
Segundo a Prefeitura, a ocorrência foi registrada após acionamento do Corpo de Bombeiros à Defesa Civil de Salvador (Codesal). Quando os técnicos chegaram ao local, a edificação já havia colapsado. De acordo com o município, não havia registro anterior de solicitação de vistoria para o imóvel.
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Relembre o caso
Uma criança de nove anos ficou ferida após o desabamento de um imóvel de dois pavimentos na madrugada de sábado, 6, na Rua Candelabro de Pirajá.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), nove pessoas estavam no prédio de dois andares no momento do desabamento, sendo:
- cinco no pavimento superior
- quatro no térreo.
A criança foi a única vítima que precisou ser resgatada pelos bombeiros antes de receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).