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Criança fica soterrada após desabamento de casas em Pirajá

Nove pessoas estavam nas residências atingidas

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Criança fica soterrada após desabamento de casas em Pirajá
Foto: Divulgação Bombeiros

Uma criança de 9 anos ficou soterrada após o desabamento de um imóvel de dois pavimentos na madrugada deste sábado, 6, na Rua Candelabro de Pirajá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), nove pessoas estavam no prédio de dois andares no momento do desabamento, sendo:

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  • cinco no pavimento superior
  • quatro no térreo.

A criança foi a única vítima soterrada e precisou ser resgatada pelos bombeiros antes de receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 5h15 e encontraram parte da estrutura comprometida. A Defesa Civil de Salvador (Codesal), o Samu e a Neoenergia Coelba também foram mobilizados para a ocorrência.

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Outras casas danificadas

Durante a operação, os órgãos constataram que os danos se estenderam além dos dois imóveis diretamente atingidos pelo desabamento. Ao todo, outras quatro residências vizinhas sofreram avarias em decorrência do incidente.

Os bombeiros também resgataram um cachorro que estava sob os escombros e retiraram um botijão de gás que apresentava vazamento, eliminando riscos adicionais para os moradores da região.

Após a avaliação técnica realizada pela Defesa Civil, a ocorrência foi encerrada e as equipes iniciaram o processo de desmobilização. As causas do desabamento ainda deverão ser apuradas.

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Tags

corpo de bombeiros desabamento pirajá Salvador

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