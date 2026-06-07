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Confira previsão do tempo para o início da semana em Salvador

Cenário de instabilidade marcou os últimos dias na capital baiana

Victoria Isabel
Por
Confira previsão
Confira previsão - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Salvador amanheceu sob chuva neste domingo, 7, mantendo o cenário de instabilidade que marcou os últimos dias na capital baiana. De acordo com o Climatempo, a previsão deve seguir semelhante ao registrado no sábado, 6, com pancadas de chuva pela manhã, muitas nuvens ao longo da tarde e melhora gradual durante a noite.

Segundo os dados meteorológicos, a temperatura varia entre 22°C e 29°C, com chance de chuva de 86% e acumulado previsto de 15 milímetros. A umidade do ar permanece elevada, chegando a 87%.

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Confira previsão

Para a segunda-feira, 8, o cenário continua parecido, com previsão de sol entre nuvens e pancadas de chuva pela manhã. A chance de chuva cai para 62%, com acumulado estimado em 10,1 milímetros.

A melhora mais significativa deve ocorrer na terça-feira, 9, quando a previsão aponta sol entre nuvens e tempo firme, sem expectativa de chuva. Na quarta-feira, 10, o cenário de estabilidade continua, com temperaturas entre 25°C e 27°C.

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Número de ocorrências

Segundo boletim atualizado da Defesa Civil de Salvador (Codesal), foram registradas oito ocorrências nas últimas horas. Entre elas, seis ameaças de desabamento, uma árvore caída e um deslizamento de terra.

As ocorrências foram registradas principalmente nas regiões de Itapuã/Ipitanga, Barra/Pituba, Cabula/Tancredo Neves e Pau da Lima.

A recomendação é que moradores de áreas de risco permaneçam atentos aos alertas da Defesa Civil e acionem o órgão pelo telefone 199 em caso de emergência.

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Chuva clima Salvador tempo

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