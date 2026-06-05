Chuva continua? Veja como fica o tempo em Salvador neste fim de semana

Após uma semana marcada por tempo instável e acumulados expressivos de chuva, os moradores de Salvador devem continuar atentos às condições climáticas nos próximos dias. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a sexta-feira, 5, ainda será de céu encoberto e chuvas ao longo do dia, mas a tendência é de melhora gradual no fim de semana.

Segundo o boletim meteorológico do órgão, a atuação de uma frente fria associada a um cavado atmosférico mantém o tempo instável nesta sexta, favorecendo a ocorrência de chuvas fracas a moderadas e rajadas de vento. A probabilidade de chuva é de 70%, com temperaturas variando entre 21°C e 28°C.

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Tempo firme volta a ganhar força

A partir de sábado, 6, a frente fria e o cavado deixam de influenciar diretamente a capital baiana. Com isso, uma massa de ar mais quente e seca passa a atuar sobre a região, favorecendo períodos de sol e redução das chuvas.

Apesar da melhora, a Codesal alerta que ainda podem ocorrer pancadas isoladas de chuva, de intensidade fraca a moderada, em diferentes pontos da cidade ao longo do dia.

No sábado, a chance de chuva cai para 50%, com temperaturas entre 21°C e 30°C e ventos de até 32 km/h. Já no domingo, 7, o cenário se mantém semelhante, com possibilidade de chuva passageira em áreas isoladas, ventos moderados de até 20 km/h e máxima de 30°C.

Confira a previsão

Sexta-feira (5)

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva

Probabilidade de chuva: 70%

Ventos: até 44 km/h

Temperatura: entre 21°C e 28°C

Sábado (6)

Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada

Probabilidade de chuva: 50%

Ventos: até 32 km/h

Temperatura: entre 21°C e 30°C

Domingo (7)