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SALVADOR

Junho chuvoso: Codesal registra 93 ocorrências no Corpus Christi

Salvador sofre com tempo fechado desde o início da semana

João Grassi
Por
Chuva em Salvador
Chuva em Salvador - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O feriado de Corpus Christi em Salvador acontece com tempo fechado. Esta quinta-feira, 4, começou com chuva e tempo muito instável na capital baiana, devido a chegada de uma frente fria combinada com um sistema de pressão na atmosfera, o que traz nuvens carregadas, precipitações moderadas/fortes e rajadas de vento durante todo o dia.

Conforme a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o céu ficará nublado a parcialmente nublado, enquanto as chances de chover eram de 90%. Os ventos podem ser intensos, chegando a 40 km/h, enquanto a temperatura deve variar entre 22°C e 28°C.

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A madrugada foi de fortes pancadas, especialmente na região do Subúrbio Ferroviário. Nas últimas 12 horas, os bairros que registraram mais chuva foram Coutos (40 mm), Mirante de Periperi (33 mm), Itacaranha (30,4 mm), São Tomé de Paripe (29,6 mm) e Paripe (29,2 mm).

Devido ao impacto das tempestades, 93 ocorrências já foram registradas em diferentes regiões de Salvador, sendo 21 delas somente em ameaças de deslizamento de terra. O bairro da Libertadores, com 24 registros no total, foi o mais atingido.

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Acumulado chama atenção

A cidade enfrenta o mau tempo desde o início da semana. Considerando o acumulado de quatro dias (96 horas), alguns bairros já passaram da marca de 170 mm de chuva, como a Barra (177,6 mm) e Massaranduba (170,6 mm).

Os dados do mês de junho chamam atenção: a estação meteorológica de Ondina já registrou 138,6 mm de chuva neste início de mês, valor que representa cerca de 58% de toda a média histórica esperada para o mês inteiro, que é de 237,6 mm.

Na prática, isso significa que bastaram apenas quatro dias para Salvador registrar mais da metade da chuva prevista para o mês de junho inteiro.

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