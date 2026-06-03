Salvador deve enfrentar mais dias de chuva no feriadão; veja previsão

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) renovou o alerta meteorológico para Salvador e parte do litoral da Bahia até a próxima sexta-feira, 5. A previsão indica continuidade das chuvas, ventos e céu encoberto, mantendo o risco de alagamentos, elevação de rios e deslizamentos em áreas vulneráveis.



O aviso permanece válido para Salvador, Região Metropolitana, Recôncavo, Baixo Sul e Litoral Norte. Segundo o órgão, áreas de instabilidade continuam atuando sobre a faixa litorânea do estado, favorecendo a ocorrência de acumulados significativos de chuva ao longo dos próximos dias.



De acordo com o Inema, o cenário exige atenção para possíveis transtornos, como alagamentos pontuais, aumento do nível de pequenos córregos e riachos, transbordamentos em áreas mais suscetíveis e movimentações de massa em encostas.



Segundo o meteorologista Henrique Mendonça, a influência de um sistema de alta pressão sobre o oceano segue favorecendo o transporte de umidade para o litoral baiano.



“Esse cenário favorece a manutenção da nebulosidade e da ocorrência de chuvas principalmente na faixa litorânea, enquanto o interior do estado permanece sob condições mais estáveis. Embora as instabilidades apresentem tendência de enfraquecimento gradual ao longo do período, ainda há previsão de precipitações em áreas do litoral baiano”, explicou.

Salvador lidera acumulados de chuva

Nas últimas 24 horas, Salvador registrou o maior volume de chuva monitorado pelo Inema, com acumulado de 60,9 milímetros.



Na sequência aparecem os municípios de São Félix e Simões Filho, ambos com 32,8 mm, seguidos por Iaçu (29,6 mm), Itororó (24,6 mm), Cachoeira (24,2 mm) e Ilhéus (23,4 mm).

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Segundo o órgão, os volumes reforçam a necessidade de atenção em áreas urbanas com histórico de alagamentos e em regiões onde o solo já se encontra encharcado devido às chuvas dos últimos dias.

Rio das Almas entra em estado de atenção

Além do monitoramento meteorológico, o Inema acompanha continuamente os níveis dos rios em todo o estado.



Na manhã desta quarta-feira, 3, o Rio das Almas, no município de Nilo Peçanha, registrou cota de 218 centímetros, acima do nível de atenção estabelecido em 211 centímetros.



De acordo com a Sala de Situação de Monitoramento Ambiental, a continuidade das chuvas pode provocar novas elevações no nível do rio nas próximas horas.

Como fica o tempo nos próximos dias

Nesta quarta-feira, 3, o tempo segue instável em Salvador, Região Metropolitana e Recôncavo, com muitas nuvens e possibilidade de chuvas fracas a moderadas ao longo do dia. A entrada de ventos do quadrante sul também contribui para a redução das temperaturas, que variam entre 22°C e 27°C na capital.

Na quinta-feira, 4, feriado de Corpus Christi, o cenário muda pouco. A previsão mantém a ocorrência de chuvas no litoral baiano, incluindo Salvador e cidades da Região Metropolitana. Nas demais regiões do estado, o tempo deve permanecer mais estável, com sol entre nuvens e baixa chance de precipitações.

Já na sexta-feira, 5, as instabilidades continuam atuando sobre o litoral, mas com tendência de enfraquecimento gradual. Ainda assim, há previsão de chuvas isoladas alternadas com períodos de melhoria.

No sábado, 6, o enfraquecimento das áreas de instabilidade deve se tornar mais evidente. A previsão aponta variação de nebulosidade e chuvas isoladas em Salvador, no Recôncavo e na Região Metropolitana, intercaladas com períodos de abertura de sol. A temperatura máxima pode chegar aos 30°C.

Para o domingo, 7, a expectativa é de continuidade da dissipação das instabilidades. O dia deve alternar períodos de céu encoberto e momentos de sol, com possibilidade de precipitações pontuais.

A tendência para a segunda-feira, 8, é de melhora gradual das condições meteorológicas no litoral baiano, embora ainda exista chance de chuvas isoladas em alguns pontos da região.

Defesa Civil orienta população

O Inema informou que segue monitorando as condições meteorológicas e hidrológicas em todo o estado e poderá emitir novos alertas caso haja mudanças no cenário.

Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.