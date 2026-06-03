Autônomos têm até 30 de junho para pagar impostos importantes

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A emissão dos boletos da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) Autônomo já pode ser feita pelos profissionais autônomos de Salvador.

De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), o prazo para o vencimento da cota única e da primeira parcela dos impostos é 30 de junho.

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O calendário para o pagamento do tributo foi reajustado pela prefeitura após o fim da medida excepcional adotada desde 2021 devido aos impactos econômicos da pandemia de Covid-19.

Aqueles que decidirem parcelar a taxa deverão efetuar o pagamento das outras parcelas nos dias 31 de julho e 31 de agosto. Já os profissionais autônomos que escolherem pagar o ISS em cota única seguirão com o direito ao desconto de 7% sobre o valor do imposto.

Onde emitir boleto

A emissão dos boletos pode ser feita por meio do site da Sefaz. Os pagamentos podem ser realizados das seguintes formas:

PIX (utilizando o QR Code disponível na segunda via do documento)

Cartão de crédito e débito também no portal da Sefaz, por meio da ferramenta Pague Fácil

Além disso, é possível realizar os pagamentos por meio de terminais de autoatendimento, aplicativos bancários, internet banking, agências credenciadas e casas lotéricas.

Os interessados podem tirar dúvidas sobre o processo no site da Sefaz ou em unidades de atendimento da Fazenda Municipal.