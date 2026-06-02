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CRÍTICAS

Muniz detona CEO do Aeroporto por implementar o sistema Kiss & Fly

Presidente da Câmara de Salvador anunciou a data de votação de projeto que põe fim ao modelo

Redação
Por Redação
Presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz.
Presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz. - Foto: Paulo M Azevedo | CMS

O presidente da Câmara Municipal Salvador, Carlos Muniz (PSDB), voltou a criticar ao CEO do Aeroporto de Salvador, Júlio Ribas, por conta do Kiss & Fly, sistema que visa uma cobrança de R$ 18,00 para motoristas que excederem 10 minutos na área de embarque e desembarque.

Ele afirmou que os vereadores de Salvador não vão deixar que os soteropolitanos sejam lesados por causa do modelo polêmico adotado no terminal.

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“O CEO do aeroporto tem que saber que o povo de Salvador não pode ter prejuízo e nós como representantes do povo, não vamos deixá-los serem lesados em local nenhum da capital. E como o nome diz, o aeroporto faz parte de Salvador e vamos trabalhar para que esse prejuízo não aconteça”, declarou Muniz.

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O edil é responsável pelo Projeto de Lei nº 108/2026 que tramita na Câmara, buscando proibir justamente o Kiss & Fly. A proposta ganhou uma data para ser votada ainda neste mês de junho, ocorrendo antes do recesso junino do legislativo municipal.

“Será votado dia 17, em uma sessão que também serão votados todos os projetos pendentes. Semana que vem teremos a reunião [das comissões] e dia 17 todos os projetos estarão prontos para serem votados”, afirmou o vereador.

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Tags

Aeroporto de Salvador CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR Carlos Muniz Kiss & Fly

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