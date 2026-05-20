CEO da Vinci Airports balança no cargo após polêmica com Kiss & Fly

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A polêmica envolvendo as cobranças nas áreas de embarque e desembarque em Salvador, o chamado Kiss & Fly, vem gerando desgate interno na Vinci Airports, ao ponto da empresa pensar em promover mudanças em seu alto escalão.

A administradora do Aeroporto de Salvador não estaria satisfeita com a condução do CEO Júlio Ribas e avalia retirá-lo do posto.

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Segundo o site Política Livre, a cúpula da empresa teria perdido a paciência com Ribas por conta da sua condução do problema. Ainda de acordo com o site, o executivo não teria criado relações na cidade, o que tem dificultado a defesa da medida.

A especulção vem no contexto da escalada das polêmicas envolvendo o Kiss & Fly com a classe política e sociedade civil organizada.

Na semana passada, por exemplo, o CEO chamou de "oportunista" um projeto de lei idealizado pelo presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), que busca barrar a execução do modelo de pagamento.

Procurada pelo portal A TARDE, a assessoria da Vinci Airports negou a informação, mas não deu mais detalhes.

Acordo

As discussões visando um acordo para a votação do Projeto de Lei de Carlos Muniz que proíbe o Kiss & Fly, podem avançar nesta semana.

De acordo com informações obtidas pelo reportagem, vereadores da base governista e da oposição articulam um alinhamento para que a matéria seja apreciada na próxima terça-feira, 26.

Inicialmente, havia a expectativa de que a proposta fosse votada ainda nesta semana, mas, conforme fontes da reportagem, as bancadas ligadas ao prefeito Bruno Reis (União) e a minoria da Casa ainda não chegaram a um consenso.

O projeto

O texto do vereador prevê que a legislação municipal evite que empresas se aproveitem das cobranças para impor mais um peso nas contas da população de Salvador.

“A intenção é proteger o direito de ir e vir do cidadão, evitando a cobrança indevida para acesso a áreas essencialmente de circulação humana, como embarque e desembarque de passageiros”, explicou o vereador na justificativa do projeto.

Segundo o texto, os administradores do terminal deverão garantir a organização e a sinalização das áreas de embarque e desembarque, de forma a assegurar a fluidez do trânsito local e preservar a segurança dos veículos.

O que é o Kiss & Fly no Aeroporto

A implantação do sistema Kiss & Fly no Aeroporto Internacional de Salvador visa uma cobrança de R$ 18,00 para motoristas que excederem 10 minutos na área de embarque e desembarque.

O modelo de acesso, controlado por cancelas, não apenas taxa o tempo de permanência, mas estabelece uma estrutura de monopólio que ameaça extinguir a operação do táxi comum no terminal, criando uma lógica de "quem não paga, não trabalha" dentro do serviço público de transporte.