Kiss & Fly "coloca lucro acima do direito de ir e vir", diz vereadora

A vereadora de Salvador, Marta Rodrigues (PT), foi mais uma a engrossar o coro contra a Vinci Airports após a concessionária iniciar, em abril, a cobrança da polêmica taxa Kiss & Fly. A medida vem gerando insatisfação de diversos setores da sociedade: de políticos a motoristas por aplicativo.

Segundo a petista, a decisão da empresa coloca o lucro acima do direito de ir e vir da população.



"A cobrança no meio-fio do Aeroporto de Salvador é mais um símbolo da privatização excessiva dos espaços públicos no Brasil. Estão transformando até os momentos mais simples, humanos e afetivos de uma viagem, como deixar ou buscar alguém no aeroporto, em oportunidade de lucro", afirmou.

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Prejuízos

Conforme a edil, a medida penaliza grupos que já sofrem com custos elevados de transporte e mobilidade:

trabalhadores;

motoristas de aplicativo;

taxistas;

população de baixa renda

"Estamos falando do direito básico de acesso a um equipamento público estratégico para a cidade e para o povo baiano. A população já paga caro por passagens aéreas, dentre outros serviços de transporte, tendo como o mais em conta o metrô para chegar ao aeroporto. Agora querem cobrar também pela despedida, pelo abraço e pela chegada", disparou.

Vereadora Marta Rodrigues - Foto: Reginaldo Ipê/CMS

Autorização irrestrita?

Marta Rodrigues afirmou ainda que a lógica adotada pela Vinci Airports coloca o lucro acima do direito de ir e vir da população.

A vereadora lembrou que a concessão de aeroportos à iniciativa privada não pode, segundo ela, significar autorização irrestrita para transformar o espaço urbano em fonte de arrecadação.

Cobrança Kiss & Fly - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

"O aeroporto não é um shopping privado. É uma infraestrutura pública essencial, construída historicamente com recursos da sociedade brasileira", afirmou Marta Rodrigues.

"Que os órgãos de defesa do consumidor, o Ministério Público e os parlamentos atuem com firmeza para impedir abusos e garantir transparência nos contratos de concessão", finalizou a petista.

Deputado baiano aciona MPF contra Kiss & Fly: "Esculhambação"

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) ingressou com uma ação no Ministério Público Federal (MPF) contra a cobrança, pelo Aeroporto de Salvador, da polêmica taxa Kiss & Fly, em vigor desde abril deste ano.

A ofensiva do parlamentar se soma à pressão crescente, também por parte de diversos órgãos, ante as queixas de usuários que consideram abusivo o pagamento da taxa de R$ 18 aos motoristas que ultrapassam 10 minutos nas áreas de embarque e desembarque.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, na noite de quinta-feira, 7, Isidório criticou a medida implantada pela Vinci Airports, administradora do Aeroporto de Salvador, salientando que os usuários do terminal já pagam caro nas passagens quando precisam deixar a capital baiana.