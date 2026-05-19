Kiss & Fly: você é a favor ou contra cobrança no aeroporto de Salvador?

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Carros passando pelo sistema Kiss e Fly no aeroporto de Salvador - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

A implantação do sistema Kiss & Fly no Aeroporto Internacional de Salvador tem gerado intensa polêmica entre passageiros, motoristas de aplicativo, taxistas e autoridades baianas. O modelo prevê o monitoramento do meio-fio por meio de cancelas eletrônicas: o motorista terá direito a 10 minutos de gratuidade para o embarque ou desembarque rápido de passageiros.

Caso o tempo de tolerância seja ultrapassado, será cobrada uma taxa de R$ 18. Enquanto a concessionária Vinci Airports defende a medida como necessária para organizar o fluxo de veículos e disciplinar o trânsito, vereadores de Salvador e deputados federais unem forças e tentam barrar a cobrança na Justiça e no Legislativo, classificando o valor como abusivo.

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