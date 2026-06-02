Salvador avança para construção de Clube de Surf em Jaguaribe

A prefeitura de Salvador homologou a contratação da empresa responsável pela construção do primeiro Clube de Surf da capital baiana. O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta terça-feira (2), com a contratação da 4M Engenharia ocorrendo por R$ 3,5 milhões após oferecer desconto de 9% sobre valor original do projeto.

O equipamento será construído em Jaguaribe, fazendo parte das obras de requalificação da orla de Salvador. O complexo também conta com a reforma da orla de Pituaçu, que foi entregue em dezembro do ano passado. Segundo o edital da prefeitura consultado pelo A TARDE, a obra de implementação do Clube deve durar 300 dias.

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O projeto foi desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e entregue à Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop).

Homenagem a Márcio Freire

A prefeitura anunciou a construção do Clube de Surf na Praia de Jaguaribe em 2024. A intenção é que o local sirva como um centro para esportes aquáticos, incluindo áreas para armazenar pranchas, sanitários, chuveiros, vestiários e um local para reuniões, palestras e orientações.

O clube também terá um espaço multiuso para instruções e aulas, além de uma pequena área destinada a exposições voltadas aos esportes náuticos.

Segundo a Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, o clube também é uma homenagem ao surfista baiano Márcio Freire, que morreu em junho de 2023 enquanto surfava nas ondas gigantes de Nazaré, em Portugal.

“É um clube em homenagem a Márcio Freire, surfista baiano de ondas grandes que faleceu após um acidente enquanto surfava em Nazaré, Portugal. Então, é um espaço que terá aproveitamento. Os surfistas vão poder guardar suas pranchas, ir à praia, terão um espaço para discutir a questão do surfe, que já tinha muita força e, com as Olimpíadas, ganhou ainda mais visibilidade. O local terá toda a infraestrutura de apoio aos surfistas das praias de Jaguaribe e Pituaçu, que são locais muito frequentados por praticantes dessa modalidade esportiva”, explicou a presidente.

Administração da orla

Além da orla de Pituaçu, a prefeitura de Salvador também realizou a concessão de uma área de 1,5 quilômetro de extensão localizada na praia de Jaguaribe. O espaço conta com dez quiosques e até 34 barracas de praia.

A empresa vencedora do certame foi a Orla Salvador, que pertence à holding Orla Brasil. A mesma empresa já havia arrematado a concessão para administrar até 34 quiosques e 70 tendas em outros trechos da orla da cidade, incluindo Boca do Rio, Praia dos Artistas, Pituaçu e Patamares, em uma área total de aproximadamente 3,5 quilômetros.