Debate sobre concessão da orla de Pituaçu reúne empresários em Salvador
Encontro vai ser promovido pela Associação Comercial da Bahia
A Associação Comercial da Bahia realiza, na próxima quinta-feira, 7, às 18h, a 7ª Reunião da Diretoria Plenária com foco em dois temas estratégicos para o ambiente de negócios: a concessão do Parque Urbano da Orla de Pituaçu e o papel das certificações empresariais, especialmente para micros, pequenas e médias empresas.
O encontro será realizado no auditório da Junta Comercial do Estado da Bahia, no bairro do Comércio, em Salvador, e deve reunir empresários, especialistas e representantes de instituições ligadas ao desenvolvimento econômico.
Um dos principais destaques da programação será a apresentação sobre o projeto de concessão da orla de Pituaçu. A proposta envolve ações de requalificação urbana, estímulo à atração de investimentos e fortalecimento do turismo sustentável na capital baiana.
O tema será conduzido por Eduardo Sampaio, com a participação de Viviane Martins Suhet. Durante a plenária, serão apresentados o modelo de gestão proposto e os impactos econômicos esperados.
Leia Também:
A programação inclui ainda a palestra de Antônio Carlos Barros, que abordará o tema “Normalização e Certificações como Defesa de Interesses e Estratégia Empresarial”. A apresentação discutirá como normas técnicas e certificações vêm sendo utilizadas como ferramentas de competitividade, acesso a mercados e proteção para empresas.
Ao reunir os dois temas na mesma plenária, a ACB busca promover um debate integrado que conecta desenvolvimento urbano, turismo, regulação e estratégia empresarial, destacando tendências e oportunidades para o setor produtivo baiano.
Serviço:
- O quê: Plenária da ACB (Palestas sobre a Orla de Salvador e Certificação Empresarial)
- Quando: 07 de maio (quinta-feira), às 18h
- Onde: Auditório da JUCEB – Rua Miguel Calmon, 555, Ed. Citibank, Comércio
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.