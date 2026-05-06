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ACB em Foco

Por Redação

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Debate sobre concessão da orla de Pituaçu reúne empresários em Salvador

Encontro vai ser promovido pela Associação Comercial da Bahia

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Encontro será realizado no auditório da Junta Comercial do Estado da Bahia
Encontro será realizado no auditório da Junta Comercial do Estado da Bahia -

A Associação Comercial da Bahia realiza, na próxima quinta-feira, 7, às 18h, a 7ª Reunião da Diretoria Plenária com foco em dois temas estratégicos para o ambiente de negócios: a concessão do Parque Urbano da Orla de Pituaçu e o papel das certificações empresariais, especialmente para micros, pequenas e médias empresas.

O encontro será realizado no auditório da Junta Comercial do Estado da Bahia, no bairro do Comércio, em Salvador, e deve reunir empresários, especialistas e representantes de instituições ligadas ao desenvolvimento econômico.

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Um dos principais destaques da programação será a apresentação sobre o projeto de concessão da orla de Pituaçu. A proposta envolve ações de requalificação urbana, estímulo à atração de investimentos e fortalecimento do turismo sustentável na capital baiana.

O tema será conduzido por Eduardo Sampaio, com a participação de Viviane Martins Suhet. Durante a plenária, serão apresentados o modelo de gestão proposto e os impactos econômicos esperados.

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A programação inclui ainda a palestra de Antônio Carlos Barros, que abordará o tema “Normalização e Certificações como Defesa de Interesses e Estratégia Empresarial”. A apresentação discutirá como normas técnicas e certificações vêm sendo utilizadas como ferramentas de competitividade, acesso a mercados e proteção para empresas.

Ao reunir os dois temas na mesma plenária, a ACB busca promover um debate integrado que conecta desenvolvimento urbano, turismo, regulação e estratégia empresarial, destacando tendências e oportunidades para o setor produtivo baiano.

Serviço:

  • O quê: Plenária da ACB (Palestas sobre a Orla de Salvador e Certificação Empresarial)
  • Quando: 07 de maio (quinta-feira), às 18h
  • Onde: Auditório da JUCEB – Rua Miguel Calmon, 555, Ed. Citibank, Comércio

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ACB empresários Salvador

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