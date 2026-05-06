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Novas vagas de Zona Azul em Salvador: confira locais, preços e regras

Medida visa ampliar o acesso de motoristas aos espaços públicos de estacionamento

Ane Catarine
Por
| Atualizada em

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Vagas Zona Azul Salvador
Vagas Zona Azul Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O número de vagas de estacionamento rotativo, conhecido como Zona Azul, ganhou novos pontos em Salvador. A prefeitura, por meio da Superintendência de Trânsito (Transalvador), ampliou o espaço em diversos pontos estratégicos da cidade.

Os bairros contemplados com a expansão são considerados como polos comerciais de alta demanda, a exemplo da Avenida Tancredo Neves, e áreas de lazer, como o Jardim dos Namorados e o Rio Vermelho, além de regiões da orla.

As novas regras já estão valendo e foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM). A decisão foi baseada em estudos técnicos que mostraram a falta de vagas nos locais mais movimentados da cidade.

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O objetivo, segundo o órgão, é aumentar a rotatividade das vagas, melhorar a organização do trânsito e ampliar o acesso de motoristas aos espaços públicos de estacionamento, especialmente diante do histórico de reclamações sobre flanelinhas e cobranças abusivas no município.

Como ficou a expansão das vagas?

As novas vagas estão distribuídas em diferentes pontos da cidade, com destaque para:

  • Av. Tancredo Neves e arredores: 165 novas vagas no lado direito da via (sentido Rua Alceu Amoroso Lima)
  • Avenida ACM: 79 vagas no sentido Rua Rubens Guelli
  • Jardim dos Namorados: 253 vagas na Avenida Octávio Mangabeira
  • Rio Vermelho (Largo da Mariquita): bolsão com 47 vagas
  • Rio Vermelho (Praça Caramuru): o antigo Mercado do Peixe passa a contar oficialmente com 128 vagas rotativas
  • Bairros residenciais e comerciais (Pituba): sete trechos mapeados, totalizando cerca de 200 vagas (como 30 vagas próximas à Rua Goiás e 33 próximas à Rua Maranhão)

Como vai funcionar

O funcionamento varia conforme a área, mas segue dois modelos:

  • Segunda a sábado, das 7h às 19h
  • Todos os dias, das 7h às 0h (inclusive domingos e feriados)

O sistema permite permanência por períodos de:

  • 2 horas - R$ 3,00
  • 6 horas - R$ 6,00
  • 12 horas - R$ 9,00

Regras obrigatórias

As normas mantêm a reserva de vagas específicas:

  • 5% para idosos
  • 5% para pessoas com deficiência

A sinalização das áreas será implantada pela própria Transalvador.

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