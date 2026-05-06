Novas vagas de Zona Azul em Salvador: confira locais, preços e regras

O número de vagas de estacionamento rotativo, conhecido como Zona Azul, ganhou novos pontos em Salvador. A prefeitura, por meio da Superintendência de Trânsito (Transalvador), ampliou o espaço em diversos pontos estratégicos da cidade.



Os bairros contemplados com a expansão são considerados como polos comerciais de alta demanda, a exemplo da Avenida Tancredo Neves, e áreas de lazer, como o Jardim dos Namorados e o Rio Vermelho, além de regiões da orla.

As novas regras já estão valendo e foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM). A decisão foi baseada em estudos técnicos que mostraram a falta de vagas nos locais mais movimentados da cidade.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O objetivo, segundo o órgão, é aumentar a rotatividade das vagas, melhorar a organização do trânsito e ampliar o acesso de motoristas aos espaços públicos de estacionamento, especialmente diante do histórico de reclamações sobre flanelinhas e cobranças abusivas no município.

Como ficou a expansão das vagas?

As novas vagas estão distribuídas em diferentes pontos da cidade, com destaque para:

Av. Tancredo Neves e arredores : 165 novas vagas no lado direito da via (sentido Rua Alceu Amoroso Lima)

: 165 novas vagas no lado direito da via (sentido Rua Alceu Amoroso Lima) Avenida ACM : 79 vagas no sentido Rua Rubens Guelli

: 79 vagas no sentido Rua Rubens Guelli Jardim dos Namorados : 253 vagas na Avenida Octávio Mangabeira

: 253 vagas na Avenida Octávio Mangabeira Rio Vermelho (Largo da Mariquita) : bolsão com 47 vagas

: bolsão com 47 vagas Rio Vermelho (Praça Caramuru) : o antigo Mercado do Peixe passa a contar oficialmente com 128 vagas rotativas

: o antigo Mercado do Peixe passa a contar oficialmente com 128 vagas rotativas Bairros residenciais e comerciais (Pituba) : sete trechos mapeados, totalizando cerca de 200 vagas (como 30 vagas próximas à Rua Goiás e 33 próximas à Rua Maranhão)

Como vai funcionar

O funcionamento varia conforme a área, mas segue dois modelos:

Segunda a sábado, das 7h às 19h

Todos os dias, das 7h às 0h (inclusive domingos e feriados)

O sistema permite permanência por períodos de:

2 horas - R$ 3,00

6 horas - R$ 6,00

12 horas - R$ 9,00

Regras obrigatórias

As normas mantêm a reserva de vagas específicas:

5% para idosos

5% para pessoas com deficiência

A sinalização das áreas será implantada pela própria Transalvador.