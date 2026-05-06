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Novas vagas de Zona Azul em Salvador: confira locais, preços e regras
Medida visa ampliar o acesso de motoristas aos espaços públicos de estacionamento
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O número de vagas de estacionamento rotativo, conhecido como Zona Azul, ganhou novos pontos em Salvador. A prefeitura, por meio da Superintendência de Trânsito (Transalvador), ampliou o espaço em diversos pontos estratégicos da cidade.
Os bairros contemplados com a expansão são considerados como polos comerciais de alta demanda, a exemplo da Avenida Tancredo Neves, e áreas de lazer, como o Jardim dos Namorados e o Rio Vermelho, além de regiões da orla.
As novas regras já estão valendo e foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM). A decisão foi baseada em estudos técnicos que mostraram a falta de vagas nos locais mais movimentados da cidade.
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O objetivo, segundo o órgão, é aumentar a rotatividade das vagas, melhorar a organização do trânsito e ampliar o acesso de motoristas aos espaços públicos de estacionamento, especialmente diante do histórico de reclamações sobre flanelinhas e cobranças abusivas no município.
Como ficou a expansão das vagas?
As novas vagas estão distribuídas em diferentes pontos da cidade, com destaque para:
- Av. Tancredo Neves e arredores: 165 novas vagas no lado direito da via (sentido Rua Alceu Amoroso Lima)
- Avenida ACM: 79 vagas no sentido Rua Rubens Guelli
- Jardim dos Namorados: 253 vagas na Avenida Octávio Mangabeira
- Rio Vermelho (Largo da Mariquita): bolsão com 47 vagas
- Rio Vermelho (Praça Caramuru): o antigo Mercado do Peixe passa a contar oficialmente com 128 vagas rotativas
- Bairros residenciais e comerciais (Pituba): sete trechos mapeados, totalizando cerca de 200 vagas (como 30 vagas próximas à Rua Goiás e 33 próximas à Rua Maranhão)
Como vai funcionar
O funcionamento varia conforme a área, mas segue dois modelos:
- Segunda a sábado, das 7h às 19h
- Todos os dias, das 7h às 0h (inclusive domingos e feriados)
O sistema permite permanência por períodos de:
- 2 horas - R$ 3,00
- 6 horas - R$ 6,00
- 12 horas - R$ 9,00
Regras obrigatórias
As normas mantêm a reserva de vagas específicas:
- 5% para idosos
- 5% para pessoas com deficiência
A sinalização das áreas será implantada pela própria Transalvador.
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