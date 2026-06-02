Previsão do tempo: chuva deve continuar em Salvador até sexta-feira

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Salvador deve continuar sob chuva ao longo da semana, segundo a previsão do tempo da Defesa Civil da cidade (Codesal). Até sexta-feira, 5, as chances de chuva variam entre 80% e 90%, com ventos que podem chegar a 45 km/h. Já as temperaturas variam entre 21°C e 28°C.

A mudança no tempo só deve ocorrer no fim de semana, diz a Codesal. No sábado, 6, por exemplo, a previsão de chuva cai para 60%, seguida de 40% no domingo, 7. A temperatura máxima pode chegar a 30°C.

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Cidades em alerta amarelo

Salvador e outras 130 cidades do estado estão em alerta amarelo para temporais, aponta um aviso meteorológico publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no último domingo, 31. O alerta tem validade até a sexta. Nessas cidades citadas poderá chover até 50 mm/dia e há risco de deslizamentos de terra em áreas de risco.

Cidades em alerta: