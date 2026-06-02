TEMPORAL
Previsão do tempo: chuva deve continuar em Salvador até sexta-feira
Capital baiana e outras 130 cidades do estado estão em alerta amarelo para temporais
Salvador deve continuar sob chuva ao longo da semana, segundo a previsão do tempo da Defesa Civil da cidade (Codesal). Até sexta-feira, 5, as chances de chuva variam entre 80% e 90%, com ventos que podem chegar a 45 km/h. Já as temperaturas variam entre 21°C e 28°C.
A mudança no tempo só deve ocorrer no fim de semana, diz a Codesal. No sábado, 6, por exemplo, a previsão de chuva cai para 60%, seguida de 40% no domingo, 7. A temperatura máxima pode chegar a 30°C.
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Cidades em alerta amarelo
Salvador e outras 130 cidades do estado estão em alerta amarelo para temporais, aponta um aviso meteorológico publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no último domingo, 31. O alerta tem validade até a sexta. Nessas cidades citadas poderá chover até 50 mm/dia e há risco de deslizamentos de terra em áreas de risco.
Cidades em alerta:
- Acajutiba
- Água Fria
- Alagoinhas
- Amargosa
- Amélia Rodrigues
- Anguera
- Antônio Cardoso
- Aporá
- Apuarema
- Araçás
- Araci
- Aramari
- Aratuípe
- Aurelino Leal
- Barra do Rocha
- Barro Preto
- Biritinga
- Brejões
- Buerarema
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira
- Cairu
- Camaçari
- Camamu
- Candeal
- Candeias
- Cardeal da Silva
- Castro Alves
- Catu
- Cipó
- Coaraci
- Conceição da Feira
- Conceição do Almeida
- Conceição do Jacuípe
- Conde
- Coração de Maria
- Cravolândia
- Crisópolis
- Cruz das Almas
- Dias d'Ávila
- Dom Macedo Costa
- Elísio Medrado
- Entre Rios
- Esplanada
- Feira de Santana
- Gandu
- Gongogi
- Governador Mangabeira
- Ibirapitanga
- Ibirataia
- Ichu
- Igrapiúna
- Ilhéus
- Inhambupe
- Ipecaetá
- Ipirá
- Irará
- Itabuna
- Itacaré
- Itajuípe
- Itamari
- Itanagra
- Itaparica
- Itapicuru
- Itapitanga
- Itatim
- Ituberá
- Jaguaripe
- Jandaíra
- Jiquiriçá
- Laje
- Lamarão
- Lauro de Freitas
- Madre de Deus
- Maragogipe
- Maraú
- Mata de São João
- Milagres
- Muniz Ferreira
- Muritiba
- Mutuípe
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Nova Ibiá
- Nova Soure
- Olindina
- Ouriçangas
- Pedrão
- Piraí do Norte
- Pojuca
- Presidente Tancredo Neves
- Rafael Jambeiro
- Riachão do Jacuípe
- Ribeira do Amparo
- Rio Real
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santa Bárbara
- Santa Inês
- Santa Terezinha
- Santanópolis
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- Santo Estêvão
- São Félix
- São Felipe
- São Francisco do Conde
- São Gonçalo dos Campos
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Sapeaçu
- Sátiro Dias
- Saubara
- Serra Preta
- Serrinha
- Simões Filho
- Tanquinho
- Taperoá
- Teodoro Sampaio
- Teofilândia
- Teolândia
- Terra Nova
- Tucano
- Ubaíra
- Ubaitaba
- Ubatã
- Uruçuca
- Valença
- Varzedo
- Vera Cruz
- Wenceslau Guimarães