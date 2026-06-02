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TEMPORAL

Previsão do tempo: chuva deve continuar em Salvador até sexta-feira

Capital baiana e outras 130 cidades do estado estão em alerta amarelo para temporais

Edvaldo Sales
Por
Capital baiano e outras 130 cidades do estado estão em alerta amarelo para temporais
Capital baiano e outras 130 cidades do estado estão em alerta amarelo para temporais - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Salvador deve continuar sob chuva ao longo da semana, segundo a previsão do tempo da Defesa Civil da cidade (Codesal). Até sexta-feira, 5, as chances de chuva variam entre 80% e 90%, com ventos que podem chegar a 45 km/h. Já as temperaturas variam entre 21°C e 28°C.

A mudança no tempo só deve ocorrer no fim de semana, diz a Codesal. No sábado, 6, por exemplo, a previsão de chuva cai para 60%, seguida de 40% no domingo, 7. A temperatura máxima pode chegar a 30°C.

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Cidades em alerta amarelo

Salvador e outras 130 cidades do estado estão em alerta amarelo para temporais, aponta um aviso meteorológico publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no último domingo, 31. O alerta tem validade até a sexta. Nessas cidades citadas poderá chover até 50 mm/dia e há risco de deslizamentos de terra em áreas de risco.

Cidades em alerta:

  • Acajutiba
  • Água Fria
  • Alagoinhas
  • Amargosa
  • Amélia Rodrigues
  • Anguera
  • Antônio Cardoso
  • Aporá
  • Apuarema
  • Araçás
  • Araci
  • Aramari
  • Aratuípe
  • Aurelino Leal
  • Barra do Rocha
  • Barro Preto
  • Biritinga
  • Brejões
  • Buerarema
  • Cabaceiras do Paraguaçu
  • Cachoeira
  • Cairu
  • Camaçari
  • Camamu
  • Candeal
  • Candeias
  • Cardeal da Silva
  • Castro Alves
  • Catu
  • Cipó
  • Coaraci
  • Conceição da Feira
  • Conceição do Almeida
  • Conceição do Jacuípe
  • Conde
  • Coração de Maria
  • Cravolândia
  • Crisópolis
  • Cruz das Almas
  • Dias d'Ávila
  • Dom Macedo Costa
  • Elísio Medrado
  • Entre Rios
  • Esplanada
  • Feira de Santana
  • Gandu
  • Gongogi
  • Governador Mangabeira
  • Ibirapitanga
  • Ibirataia
  • Ichu
  • Igrapiúna
  • Ilhéus
  • Inhambupe
  • Ipecaetá
  • Ipirá
  • Irará
  • Itabuna
  • Itacaré
  • Itajuípe
  • Itamari
  • Itanagra
  • Itaparica
  • Itapicuru
  • Itapitanga
  • Itatim
  • Ituberá
  • Jaguaripe
  • Jandaíra
  • Jiquiriçá
  • Laje
  • Lamarão
  • Lauro de Freitas
  • Madre de Deus
  • Maragogipe
  • Maraú
  • Mata de São João
  • Milagres
  • Muniz Ferreira
  • Muritiba
  • Mutuípe
  • Nazaré
  • Nilo Peçanha
  • Nova Ibiá
  • Nova Soure
  • Olindina
  • Ouriçangas
  • Pedrão
  • Piraí do Norte
  • Pojuca
  • Presidente Tancredo Neves
  • Rafael Jambeiro
  • Riachão do Jacuípe
  • Ribeira do Amparo
  • Rio Real
  • Salinas da Margarida
  • Salvador
  • Santa Bárbara
  • Santa Inês
  • Santa Terezinha
  • Santanópolis
  • Santo Amaro
  • Santo Antônio de Jesus
  • Santo Estêvão
  • São Félix
  • São Felipe
  • São Francisco do Conde
  • São Gonçalo dos Campos
  • São Miguel das Matas
  • São Sebastião do Passé
  • Sapeaçu
  • Sátiro Dias
  • Saubara
  • Serra Preta
  • Serrinha
  • Simões Filho
  • Tanquinho
  • Taperoá
  • Teodoro Sampaio
  • Teofilândia
  • Teolândia
  • Terra Nova
  • Tucano
  • Ubaíra
  • Ubaitaba
  • Ubatã
  • Uruçuca
  • Valença
  • Varzedo
  • Vera Cruz
  • Wenceslau Guimarães
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