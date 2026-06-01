BAHIA
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 131 cidades da Bahia; veja lista
Alerta amarelo abrange municípios do interior, litoral e Região Metropolitana de Salvador
Após registrar o maior volume de chuva do país no domingo, 31, Salvador segue em estado de observação e deve enfrentar uma nova rodada de instabilidades nos próximos dias. Paralelamente, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 131 municípios baianos sob alerta amarelo para chuvas intensas e ventos fortes até sexta-feira, 5.
Dados do Inmet mostram que a capital baiana acumulou 66,8 milímetros de chuva em apenas 24 horas, índice superior ao registrado em cidades como Tomé-Açu e Altamira, no Pará, Parintins, no Amazonas, e São Luís, no Maranhão.
Na capital, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) contabilizou cerca de 160 milímetros de chuva nas últimas 72 horas. Os maiores acumulados foram observados na Barra, Barris, Rio Vermelho, Ondina e Federação. Apesar do volume expressivo, o órgão destaca que as precipitações mais intensas ocorreram fora das áreas consideradas mais vulneráveis, onde estão instalados os sistemas de sirenes.
Nova mudança no tempo preocupa autoridades
Além da capital, o aviso emitido pelo Inmet alcança municípios do litoral, do Recôncavo, da Região Metropolitana de Salvador, do sul e do interior do estado. Entre as cidades incluídas estão Feira de Santana, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Ilhéus, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Valença, Alagoinhas e Serrinha.
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A previsão indica acumulados entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros por dia. Os ventos podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora.
Embora o risco de ocorrências graves seja considerado baixo, o instituto alerta para a possibilidade de interrupções no fornecimento de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas.
Recomendações
Durante períodos de vento forte, a orientação é evitar abrigo sob árvores e não estacionar veículos próximos a placas de propaganda ou torres de transmissão. O Inmet também recomenda que aparelhos eletrônicos sejam retirados da tomada durante as instabilidades.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Cidades da Bahia sob alerta amarelo de chuvas intensas
- Acajutiba
- Água Fria
- Alagoinhas
- Amargosa
- Amélia Rodrigues
- Anguera
- Antônio Cardoso
- Aporá
- Apuarema
- Araçás
- Araci
- Aramari
- Aratuípe
- Aurelino Leal
- Barra do Rocha
- Barro Preto
- Biritinga
- Brejões
- Buerarema
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira
- Cairu
- Camaçari
- Camamu
- Candeal
- Candeias
- Cardeal da Silva
- Castro Alves
- Catu
- Cipó
- Coaraci
- Conceição da Feira
- Conceição do Almeida
- Conceição do Jacuípe
- Conde
- Coração de Maria
- Cravolândia
- Crisópolis
- Cruz das Almas
- Dias d'Ávila
- Dom Macedo Costa
- Elísio Medrado
- Entre Rios
- Esplanada
- Feira de Santana
- Gandu
- Gongogi
- Governador Mangabeira
- Ibirapitanga
- Ibirataia
- Ichu
- Igrapiúna
- Ilhéus
- Inhambupe
- Ipecaetá
- Ipirá
- Irará
- Itabuna
- Itacaré
- Itajuípe
- Itamari
- Itanagra
- Itaparica
- Itapicuru
- Itapitanga
- Itatim
- Ituberá
- Jaguaripe
- Jandaíra
- Jiquiriçá
- Laje
- Lamarão
- Lauro de Freitas
- Madre de Deus
- Maragogipe
- Maraú
- Mata de São João
- Milagres
- Muniz Ferreira
- Muritiba
- Mutuípe
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Nova Ibiá
- Nova Soure
- Olindina
- Ouriçangas
- Pedrão
- Piraí do Norte
- Pojuca
- Presidente Tancredo Neves
- Rafael Jambeiro
- Riachão do Jacuípe
- Ribeira do Amparo
- Rio Real
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santa Bárbara
- Santa Inês
- Santanópolis
- Santa Terezinha
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- Santo Estêvão
- São Felipe
- São Félix
- São Francisco do Conde
- São Gonçalo dos Campos
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Sapeaçu
- Sátiro Dias
- Saubara
- Serra Preta
- Serrinha
- Simões Filho
- Tanquinho
- Taperoá
- Teodoro Sampaio
- Teofilândia
- Teolândia
- Terra Nova
- Tucano
- Ubaíra
- Ubaitaba
- Ubatã
- Uruçuca
- Valença
- Varzedo
- Vera Cruz
- Wenceslau Guimarães