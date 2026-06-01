Inmet emite alerta de chuvas intensas para 131 cidades da Bahia; veja lista

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Após registrar o maior volume de chuva do país no domingo, 31, Salvador segue em estado de observação e deve enfrentar uma nova rodada de instabilidades nos próximos dias. Paralelamente, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 131 municípios baianos sob alerta amarelo para chuvas intensas e ventos fortes até sexta-feira, 5.

Dados do Inmet mostram que a capital baiana acumulou 66,8 milímetros de chuva em apenas 24 horas, índice superior ao registrado em cidades como Tomé-Açu e Altamira, no Pará, Parintins, no Amazonas, e São Luís, no Maranhão.

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Na capital, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) contabilizou cerca de 160 milímetros de chuva nas últimas 72 horas. Os maiores acumulados foram observados na Barra, Barris, Rio Vermelho, Ondina e Federação. Apesar do volume expressivo, o órgão destaca que as precipitações mais intensas ocorreram fora das áreas consideradas mais vulneráveis, onde estão instalados os sistemas de sirenes.

Nova mudança no tempo preocupa autoridades

Além da capital, o aviso emitido pelo Inmet alcança municípios do litoral, do Recôncavo, da Região Metropolitana de Salvador, do sul e do interior do estado. Entre as cidades incluídas estão Feira de Santana, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Ilhéus, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Valença, Alagoinhas e Serrinha.

A previsão indica acumulados entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros por dia. Os ventos podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Embora o risco de ocorrências graves seja considerado baixo, o instituto alerta para a possibilidade de interrupções no fornecimento de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas.

Recomendações

Durante períodos de vento forte, a orientação é evitar abrigo sob árvores e não estacionar veículos próximos a placas de propaganda ou torres de transmissão. O Inmet também recomenda que aparelhos eletrônicos sejam retirados da tomada durante as instabilidades.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Cidades da Bahia sob alerta amarelo de chuvas intensas