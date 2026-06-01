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Inmet emite alerta de chuvas intensas para 131 cidades da Bahia; veja lista

Alerta amarelo abrange municípios do interior, litoral e Região Metropolitana de Salvador

Luan Julião
Por
Previsão do tempo
Previsão do tempo - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Após registrar o maior volume de chuva do país no domingo, 31, Salvador segue em estado de observação e deve enfrentar uma nova rodada de instabilidades nos próximos dias. Paralelamente, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 131 municípios baianos sob alerta amarelo para chuvas intensas e ventos fortes até sexta-feira, 5.

Dados do Inmet mostram que a capital baiana acumulou 66,8 milímetros de chuva em apenas 24 horas, índice superior ao registrado em cidades como Tomé-Açu e Altamira, no Pará, Parintins, no Amazonas, e São Luís, no Maranhão.

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Na capital, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) contabilizou cerca de 160 milímetros de chuva nas últimas 72 horas. Os maiores acumulados foram observados na Barra, Barris, Rio Vermelho, Ondina e Federação. Apesar do volume expressivo, o órgão destaca que as precipitações mais intensas ocorreram fora das áreas consideradas mais vulneráveis, onde estão instalados os sistemas de sirenes.

Nova mudança no tempo preocupa autoridades

Além da capital, o aviso emitido pelo Inmet alcança municípios do litoral, do Recôncavo, da Região Metropolitana de Salvador, do sul e do interior do estado. Entre as cidades incluídas estão Feira de Santana, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Ilhéus, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Valença, Alagoinhas e Serrinha.

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A previsão indica acumulados entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros por dia. Os ventos podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Embora o risco de ocorrências graves seja considerado baixo, o instituto alerta para a possibilidade de interrupções no fornecimento de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas.

Recomendações

Durante períodos de vento forte, a orientação é evitar abrigo sob árvores e não estacionar veículos próximos a placas de propaganda ou torres de transmissão. O Inmet também recomenda que aparelhos eletrônicos sejam retirados da tomada durante as instabilidades.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Cidades da Bahia sob alerta amarelo de chuvas intensas

  • Acajutiba
  • Água Fria
  • Alagoinhas
  • Amargosa
  • Amélia Rodrigues
  • Anguera
  • Antônio Cardoso
  • Aporá
  • Apuarema
  • Araçás
  • Araci
  • Aramari
  • Aratuípe
  • Aurelino Leal
  • Barra do Rocha
  • Barro Preto
  • Biritinga
  • Brejões
  • Buerarema
  • Cabaceiras do Paraguaçu
  • Cachoeira
  • Cairu
  • Camaçari
  • Camamu
  • Candeal
  • Candeias
  • Cardeal da Silva
  • Castro Alves
  • Catu
  • Cipó
  • Coaraci
  • Conceição da Feira
  • Conceição do Almeida
  • Conceição do Jacuípe
  • Conde
  • Coração de Maria
  • Cravolândia
  • Crisópolis
  • Cruz das Almas
  • Dias d'Ávila
  • Dom Macedo Costa
  • Elísio Medrado
  • Entre Rios
  • Esplanada
  • Feira de Santana
  • Gandu
  • Gongogi
  • Governador Mangabeira
  • Ibirapitanga
  • Ibirataia
  • Ichu
  • Igrapiúna
  • Ilhéus
  • Inhambupe
  • Ipecaetá
  • Ipirá
  • Irará
  • Itabuna
  • Itacaré
  • Itajuípe
  • Itamari
  • Itanagra
  • Itaparica
  • Itapicuru
  • Itapitanga
  • Itatim
  • Ituberá
  • Jaguaripe
  • Jandaíra
  • Jiquiriçá
  • Laje
  • Lamarão
  • Lauro de Freitas
  • Madre de Deus
  • Maragogipe
  • Maraú
  • Mata de São João
  • Milagres
  • Muniz Ferreira
  • Muritiba
  • Mutuípe
  • Nazaré
  • Nilo Peçanha
  • Nova Ibiá
  • Nova Soure
  • Olindina
  • Ouriçangas
  • Pedrão
  • Piraí do Norte
  • Pojuca
  • Presidente Tancredo Neves
  • Rafael Jambeiro
  • Riachão do Jacuípe
  • Ribeira do Amparo
  • Rio Real
  • Salinas da Margarida
  • Salvador
  • Santa Bárbara
  • Santa Inês
  • Santanópolis
  • Santa Terezinha
  • Santo Amaro
  • Santo Antônio de Jesus
  • Santo Estêvão
  • São Felipe
  • São Félix
  • São Francisco do Conde
  • São Gonçalo dos Campos
  • São Miguel das Matas
  • São Sebastião do Passé
  • Sapeaçu
  • Sátiro Dias
  • Saubara
  • Serra Preta
  • Serrinha
  • Simões Filho
  • Tanquinho
  • Taperoá
  • Teodoro Sampaio
  • Teofilândia
  • Teolândia
  • Terra Nova
  • Tucano
  • Ubaíra
  • Ubaitaba
  • Ubatã
  • Uruçuca
  • Valença
  • Varzedo
  • Vera Cruz
  • Wenceslau Guimarães
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defesa civil Meteorologia Salvador

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