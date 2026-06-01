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São João em Salvador: gigantes do forró estão entre primeiras atrações confirmadas; veja lista

Festejos se concentram no Centro Histórico e em bairros da capital

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em
Show do Sanfoneiro Mestrinho no largo do Pelourinho em 2025
Show do Sanfoneiro Mestrinho no largo do Pelourinho em 2025 - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O tradicional São João da Bahia está batendo à porta e as primeiras atrações que irão movimentar os festejos juninos foram confirmadas pelo Governo da Bahia nesta segunda-feira, 1º, contando com grandes nomes do forró, como Dorgival Dantas e Alceu Valença.

Em 2026, os festejos se concentram no Centro Histórico de Salvador, incluindo o Pelourinho, o Largo do Carmo e o Santo Antônio Além do Carmo. Além disso, a programação também estará presente em oito bairros da cidade, entre eles Paripe, Periperi, Liberdade, Nordeste de Amaralina e Itapuã.

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Entre as primeiras atrações confirmadas estão grandes nomes do forró do Nordeste. Confira!

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Confira as atrações confirmadas

  • ALCEU VALENÇA
  • GERALDO AZEVEDO
  • LIMÃO COM MEL
  • MESTRINHO
  • DORGIVAL DANTAS
  • FALAMANSA
  • DEL FELIZ
  • MASTRUZ COM LEITE

Os mesmos nomes já estiveram presentes em outras edições do São João da capital. Mais atrações serão confirmadas nos próximos dias.

Investimento do forró tradicional

O Governo da Bahia irá investir na valorização da identidade cultural da Bahia. O superintendente da Sufotur, Gustavo Stelitano, explica que, ao menos, 25% dos R$ 147 milhões destinados às apresentações serão aplicados na contratação de artistas do autêntico forró.

“Trata-se da maior festa do Estado, que conta com apoio público para a realização de uma programação cultural e gratuita, envolvendo a contratação de artistas, infraestrutura de shows, além de ações prioritárias, como segurança pública, saúde, proteção aos direitos humanos (contra o racismo e contra a discriminação de gênero). A estimativa de ganho econômico supera a cifra de R$ 3 bilhões, no interior baiano e também em Salvador”, afirmou.

São João no Parque cancelado

O clássico São João do Parque não ocorrerá em 2026. A decisão do Governo da Bahia foca em investir os recursos nos festejos do Centro Histórico e em diferentes bairros de Salvador.

De acordo com o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, o evento é “uma estrutura muito grande, bastante complexa e a gente tem que fazer escolhas”.

“A opção desse ano foi aumentar o apoio aos municípios e garantir mais festejos nos bairros de Salvador. Com isso, a nossa programação na capital será no Pelourinho e diversos bairros esse ano”, disse ao A TARDE.

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Salvador São João

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