São João em Salvador: gigantes do forró estão entre primeiras atrações confirmadas; veja lista

O tradicional São João da Bahia está batendo à porta e as primeiras atrações que irão movimentar os festejos juninos foram confirmadas pelo Governo da Bahia nesta segunda-feira, 1º, contando com grandes nomes do forró, como Dorgival Dantas e Alceu Valença.

Em 2026, os festejos se concentram no Centro Histórico de Salvador, incluindo o Pelourinho, o Largo do Carmo e o Santo Antônio Além do Carmo. Além disso, a programação também estará presente em oito bairros da cidade, entre eles Paripe, Periperi, Liberdade, Nordeste de Amaralina e Itapuã.



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Entre as primeiras atrações confirmadas estão grandes nomes do forró do Nordeste. Confira!

Confira as atrações confirmadas

ALCEU VALENÇA

GERALDO AZEVEDO

LIMÃO COM MEL

MESTRINHO

DORGIVAL DANTAS

FALAMANSA

DEL FELIZ

MASTRUZ COM LEITE

Os mesmos nomes já estiveram presentes em outras edições do São João da capital. Mais atrações serão confirmadas nos próximos dias.

Investimento do forró tradicional

O Governo da Bahia irá investir na valorização da identidade cultural da Bahia. O superintendente da Sufotur, Gustavo Stelitano, explica que, ao menos, 25% dos R$ 147 milhões destinados às apresentações serão aplicados na contratação de artistas do autêntico forró.

“Trata-se da maior festa do Estado, que conta com apoio público para a realização de uma programação cultural e gratuita, envolvendo a contratação de artistas, infraestrutura de shows, além de ações prioritárias, como segurança pública, saúde, proteção aos direitos humanos (contra o racismo e contra a discriminação de gênero). A estimativa de ganho econômico supera a cifra de R$ 3 bilhões, no interior baiano e também em Salvador”, afirmou.

São João no Parque cancelado

O clássico São João do Parque não ocorrerá em 2026. A decisão do Governo da Bahia foca em investir os recursos nos festejos do Centro Histórico e em diferentes bairros de Salvador.

De acordo com o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, o evento é “uma estrutura muito grande, bastante complexa e a gente tem que fazer escolhas”.

“A opção desse ano foi aumentar o apoio aos municípios e garantir mais festejos nos bairros de Salvador. Com isso, a nossa programação na capital será no Pelourinho e diversos bairros esse ano”, disse ao A TARDE.