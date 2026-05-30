Bahia empregará 27 mil policiais e bombeiros durante o São João

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Em preparação para os festejos juninos, o Governo do Estado empregará 27 mil policiais e bombeiros na Operação São João 2026, coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). A informação foi divulgada na sexta-feira, 29, em Paulo Afonso.

Com investimento de R$ 34,6 milhões, a operação estará presente em 283 municípios, incluindo Salvador, 12 cidades da Região Metropolitana e 271 do interior. As ações terão início em 4 de junho e seguirão até 12 de julho.

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De acordo com o subsecretário da Segurança Pública, Marcel de Oliveira, o objetivo é reforçar as ações de segurança em todo o estado.

“Aplicaremos no São João de 2026 o maior efetivo da história, visando à garantia da ordem e da paz em todo o território baiano”, destacou.

Operação São João 2026

O esquema de atuação das forças de segurança para os festejos juninos contará com diferentes frentes de trabalho.

Polícia Militar: atuará com equipes ordinárias e especializadas no policiamento ostensivo e preventivo.

Polícia Civil: empregará efetivos ordinários e extraordinários de forma estratégica, além da instalação de estruturas temporárias de atendimento e da realização de ações de inteligência.

Corpo de Bombeiros: contará com postos de atendimento e rondas voltadas à prevenção de acidentes, orientação da população e atendimento a emergências.

Departamento de Polícia Técnica: atuará com equipes extraordinárias, Unidades Móveis de Polícia Técnica e Postos Modulares.

Além disso, durante todo o período da operação, as Forças de Segurança utilizarão três helicópteros e 1.755 viaturas.

Como reforço tecnológico, mais de 2.800 câmeras equipadas com tecnologia de Reconhecimento Facial e monitoramento PTZ serão empregadas nos festejos realizados em Salvador e em municípios do interior do estado.