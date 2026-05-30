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Governo do Estado garante festejos juninos em mais de 280 municípios

Cerca de R$ 146 milhões foram destinados em apoio as cidades

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em
São João da Bahia
São João da Bahia - Foto: Divulgação Ascom PMTF

O São João da Bahia está batendo à porta e o Governo da Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 29, apoio à realização de festejos juninos em mais de 280 municípios do interior do estado.

Dos 282 municípios contemplados com investimentos, todos participarão de ações integradas nas áreas de cultura, turismo, segurança pública, saúde, mobilidade, direitos humanos, proteção social e incentivo à economia local.

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Ao anunciar o investimento do Governo da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância cultural e econômica das celebrações.

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"Mais uma vez, o Governo da Bahia garante apoio aos municípios para que possamos realizar um São João forte, seguro, organizado e que gere emprego, renda e oportunidades em todas as regiões da Bahia”, afirmou o governador.

Imagem ilustrativa da imagem Governo do Estado garante festejos juninos em mais de 280 municípios
Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Em 2025, a Bahia recebeu 1,8 milhão de turistas e registrou uma receita de R$ 2,3 bilhões durante o período junino. Segundo o Governo do Estado, a expectativa é superar esses números em 2026.

Programação dos festejos juninos

O lançamento marcou a abertura do edital de seleção pública do projeto “São João da Bahia e Demais Festejos Juninos 2026”, conduzido pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur).

Cerca de R$ 146 milhões foram destinados ao apoio dos municípios contemplados, garantindo a contratação de artistas e atrações culturais.

Durante os festejos, cada cidade apoiada pelo Governo do Estado terá programação própria. Em Salvador, as celebrações contarão com atrações no Pelourinho e em diversos bairros da capital.

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