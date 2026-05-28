SÃO JOÃO
De graça! Pelourinho recebe show de forró nesta sexta
Filomena Bagaceira vai animar Praça Tereza Batista
A banda Filomena Bagaceira se apresenta nesta sexta-feira, 29, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador. Com acesso gratuito, o show irá marcar o primeiro grande show da nova vocalista da banda, Rayane Martins, na capital baiana.
A cantora, que agora divide os vocais com Mammá Di Souza, é natural de Barra do Mendes-BA, e chega à Filomena trazendo sua identidade musical e reforçando a nova fase do grupo.
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Com mais de duas décadas de trajetória, a Filomena Bagaceira é uma das bandas de forró mais tradicionais da Bahia, conhecida por unir o forró tradicional à sonoridade moderna e identidade baiana.
SERVIÇO
Filomena Bagaceira no Pelourinho
Data: Sexta-feira, 29 de maio
Local: Praça Tereza Batista – Pelourinho
Horário: A partir das 19h
Entrada gratuita