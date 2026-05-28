CLIMA JUNINO
Arraiá em Salvador reúne Adelmário Coelho e ação social; saiba mais
Evento em Piatã mistura shows, comidas típicas e arrecadação para projetos sociais
O cantor Adelmário Coelho será a principal atração da terceira edição do Arraiá do Cumoa, evento junino que acontece na próxima sexta-feira, 29, na AABB, em Piatã, em Salvador. Além dos shows de forró, a festa também busca arrecadar recursos para manter projetos sociais desenvolvidos pelo Instituto Cumoa.
A programação ainda contará com apresentações de Rala Fivela, Dois Amores e convidados. O espaço receberá uma vila junina com comidas e bebidas típicas, apresentações de quadrilha e atividades voltadas para toda a família.
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Criado em 2015, o Instituto Cumoa atua em ações nas áreas de saúde, educação, acolhimento e geração de renda. Entre os projetos mantidos pela instituição está o “Amor & Caridade”, responsável pela distribuição mensal de cestas básicas para cerca de 600 famílias da comunidade do entorno do terreiro.
Segundo Mãe Taiane Macedo, uma das responsáveis pelo instituto ao lado de Pai Rai (Raimundo Rosário) e Mãe Bel (Isabel Garrido), a criação do braço social surgiu da necessidade de ampliar o alcance das ações desenvolvidas pela casa religiosa.
“Percebemos que esse era um caminho necessário para fortalecer nossa identidade e impactar positivamente a sociedade”, afirma Mãe Tai.
Além das ações assistenciais, o instituto também promove cursos gratuitos de qualificação profissional, incluindo formação para cuidadores de idosos. Nas duas primeiras edições do Arraiá do Cumoa, realizadas em 2024 e 2025, cerca de duas mil pessoas participaram do evento.
Arraiá do Cumoa
- Data: 29 de maio
- Horário: 19h
- Local: AABB – Piatã, Salvador
- Atrações: Adelmário Coelho, Rala Fivela, Dois Amores e convidados
- Ingressos: cumoa.com.br e na portaria
Valores:
- Individual: R$ 80
- Casadinha: R$ 150
- Pacote Família (4 ingressos): R$ 250
- Combo Amigos (6 ingressos): R$ 360
- Crianças de até 14 anos não pagam.