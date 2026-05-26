Arraiádunzinho: Pelourinho terá evento afro-junino em junho; confira

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A quarta edição do evento “Arraiádunzinho: O São João Afro Junino”, organizada pela Escola Olodum, está prevista para acontecer no dia 13 de junho, às 14h. A programação, que será realizada no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, será gratuita e terá como alvo o público infantojuvenil.

O evento reúne música, dança e manifestações culturais ligadas às tradições juninas e afro-brasileiras. Nesta edição, o destaque será o resgate do samba junino, manifestação tradicional das periferias de Salvador.

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Idealizado pela diretora-geral Linda Rosa Miranda, o projeto propõe um São João voltado à valorização das referências afro-nordestinas, aproximando elementos da cultura popular baiana das práticas pedagógicas desenvolvidas pela Escola Olodum.

A programação contará com arrastão de samba junino, apresentações musicais e performances de dança, além da valorização da realeza afro-junina, representada por figuras simbólicas como a Princesa do Samba Junino e a Princesa do Samba-Reggae.

Formação cidadã e educação antirracista

A proposta busca fortalecer a identidade cultural das festas populares e ampliar o reconhecimento de manifestações ligadas às comunidades negras da Bahia.

A data do evento também é estratégica, visto que o Arraiádunzinho é realizado próximo ao Dia Internacional da Criança Africana, celebrado em 16 de junho. O evento utiliza a música, a percussão e a ancestralidade como ferramentas de fortalecimento da identidade da criança afrodescendente.