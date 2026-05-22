7ª Feira do Cordel Brasileiro chega a Salvador a partir deste sábado

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Salvador será palco da 7ª Feira do Cordel Brasileiro, que acontece entre os dias 23, 24 e 28 a 31 de maio, no Anfiteatro da CAIXA Cultural, localizado na Rua Carlos Gomes, no Centro Histórico da capital baiana.

Com entrada gratuita, o evento reúne artistas, cordelistas, músicos, pesquisadores e mestres da cultura popular de diferentes regiões do Nordeste e do Brasil em uma programação com shows, recitais, cantorias de repente, oficinas, palestras, debates e exposição dedicada à literatura de cordel.

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O projeto foi idealizado por Klévisson Viana, reconhecido como Tesouro Vivo da Cultura do Ceará, com o objetivo de ampliar o acesso à literatura de cordel e promover encontros entre diferentes gerações de artistas e pesquisadores da cultura popular.

A edição deste ano é a primeira em que a Feira do Cordel Brasileiro sai de Fortaleza e passa a circular também por outras capitais. Após a etapa em Salvador, o evento segue para Fortaleza, em junho, Brasília, em julho, e encerra a circulação em São Paulo, em outubro.

Programação do evento

O início do evento em Salvador será com o pocket show “Nos Passos do Rei Luiz”, apresentado por Chambinho do Acordeon nos dias 23, às 20h, e 24 de maio, às 19h.

A abertura oficial do evento, no entanto, acontece apenas no dia 28, quando a feira contará com a participação de nomes como Raimundo Sodré e o Mestre Bule-Bule, que fará uma palestra ao lado da Dra. Edilene Matos. Também participam desta edição nomes como Aiace, Chico Pedrosa, Marco Haurélio, Maria Alice Amorim, Lucélia Borges e o grupo Canastra Real.

A feira ainda contará diariamente com a exposição “Nas terras do cangaço o Cordel era a Lei”, com curadoria de Klévisson Viana, e uma feira de cordéis, livros, xilogravuras e artes afins.

A programação reúne representantes de estados como Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e São Paulo, fortalecendo a conexão entre artistas e pesquisadores ligados à oralidade, à poesia popular e às manifestações culturais brasileiras.