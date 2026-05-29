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COM FORRÓ DE GRAÇA!

Quer aprender a fazer cordel e xilogravura? Feira oferece oficinas gratuitas

O que fazer em Salvador? Feira do Cordel tem shows gratuitos de Bule-Bule, Aiace e mais

Bianca Carneiro
Por
Inédito na Bahia: Feira do Cordel Brasileiro invade Salvador com programação 100% gratuita
Inédito na Bahia: Feira do Cordel Brasileiro invade Salvador com programação 100% gratuita - Foto: Divulgação

Pela primeira vez na capital baiana, a 7ª Feira do Cordel Brasileiro aterrissa em Salvador para celebrar a riqueza da literatura de cordel e da cultura popular nordestina. Com uma programação inteiramente gratuita, o evento ocupa a CAIXA Cultural Salvador, no Centro, a partir desta quinta-feira, 28, estendendo-se até o domingo, 31.

Após uma abertura especial no último final de semana com show de Chambinho do Acordeon, o casarão histórico volta a receber uma verdadeira constelação de artistas, poetas, pesquisadores e mestres da cultura popular de diferentes estados do Brasil. O encontro, que tem classificação livre e é voltado para todas as idades, engloba música, poesia, repente, feira de publicações e artes afins.

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Entre os grandes destaques musicais e poéticos dos próximos dias estão nomes consagrados como Raimundo Sodré, Mestre Bule-Bule, Aiace, Capinan e Chico Pedrosa. Além de enaltecer as raízes culturais, o evento também abre espaço para discussões contemporâneas, a exemplo da mesa que debaterá os impactos da Inteligência Artificial (IA) na cultura popular e do painel dedicado às vozes femininas no cordel baiano.

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Acesso e Inscrições

Todas as atividades da Feira são gratuitas. Para o público geral, o acesso às palestras, mesas de debate, shows e à exposição acontece por ordem de chegada, sujeito à lotação do espaço. Já os interessados em participar das oficinas formativas (como as de xilogravura e literatura de cordel) precisam realizar inscrição prévia diretamente pelo site da CAIXA Cultural Salvador.

Confira a programação completa:

Quinta-feira, 28 de maio

9h às 18h: Exposição: Nas terras do cangaço o Cordel era a Lei

9h30: Oficina: Literatura de Cordel, com Antônio Barreto (BA)

14h: Feira de Cordéis, livros, xilogravura e artes afins

16h: Palestra: A vida e a obra de Rodolfo Coelho Cavalcante, com Dra. Edilene Matos (BA) e Mestre Bule-Bule (BA). Mediação: Rouxinol do Rinaré (CE)

17h30: Abertura com participação do Mestre Klévisson Viana e convidados

18h: Cantoria de Repente com Guilherme Nobre e Zé Vicente

18h: Show de Raimundo Sodré

Sexta-feira, 29 de maio

9h às 18h: Exposição: Nas terras do cangaço o Cordel era a Lei

9h30: Oficina: A arte da Gravura: Xilogravura e Isogravura, com Lucélia Borges (BA)

14h: Feira de Cordéis, livros, xilogravura e artes afins

14h: Palestra: Nos domínios de Trancoso: da oralidade ao cordel, com Marco Haurélio (SP)

16h: Mesa: No País da Poesia Popular, com o cineasta José Araripe Jr. (BA) e cordelistas. Mediação: Maria Alice Amorim (PE)

18h: Recital com Mestre Chico Pedrosa

19h: Cantoria de Repente com Leandro Tranquilino (BA) e Davi Ferreira (BA)

20h: Show: Coração Sertanês, com Aiace (BA)

Sábado, 30 de maio

9h às 18h: Exposição: Nas terras do cangaço o Cordel era a Lei

9h30: Oficina: O Mundo Encantado do Cordel

14h: Feira de Cordéis, livros, xilogravura e artes afins

14h: Mesa: A obra de Capinan e a literatura de cordel: um diálogo pertinente, com Capinan (BA) e Dra. Edilene Matos (BA)

16h15: Mesa: Vozes femininas do cordel baiano, com Creusa Meira (BA), Vivi Lessek (BA) e Zuzu Oliveira (BA). Mediação: Maria Alice Amorim (PE)

18h: Recital: Mestres Chico Pedrosa (PB) e Evaristo Geraldo (CE)

20h: Show Samba de Compadres — Mestre Bule-Bule (BA) e Adiel Luna (PE)

Domingo, 31 de maio

9h às 18h: Exposição: Nas terras do cangaço o Cordel era a Lei

9h30: Oficina: Voz e Verso: No Ritmo do Cordel, com Rouxinol do Rinaré (CE)

14h: Debate: Uso da IA: Vantagem ou aniquilamento da cultura popular?, com cordelistas e xilogravadores. Mediação: Alice Amorim (PE)

17h: Apresentação: Glória em voz & versos, com Emilly Barreto (SE)

17h30: Apresentação: Shalom da Viola e Samba de Roda

18h30: Show Poética Taluda: oralidade lúdica, prosas, versos e cancioneiro popular, com Grupo Canastra Real (BA)

19h: Roda de samba: O Cordel virou Samba, com a Comunidade do Poço de Antônio Cardoso (BA)

SERVIÇO

O quê: 7ª Feira do Cordel Brasileiro

Quando: Quinta-feira (28) a domingo (31 de maio)

Onde: CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57 — Centro)

Quanto: Entrada gratuita. (Acesso por ordem de chegada. As oficinas exigem inscrição prévia no site da CAIXA Cultural).

Classificação: Livre para todas as idades

Estacionamento: Gratuito a partir das 18h em todos os dias de evento.

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Tags

cordel forró São João 2026 xilogravura

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