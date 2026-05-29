SÃO JOÃO
Sai Rey, entra Zé: São João de Santo Estevão anuncia troca de Vaqueiro
Evento acontece entre os dias 6 e 24 de junho e reúne grandes nomes da música local e nacional
O São João de Santo Estevão anunciou uma mudança na grade de atrações: Rey Vaqueiro, que estava confirmado no evento, ficará de fora, dando lugar a Zé Vaqueiro. A Prefeitura revelou a troca através das redes sociais nesta quinta-feira, 28.
Primeiro, houve o anúncio da saída de Rey Vaqueiro, sem detalhes sobre a decisão.
"Em respeito à responsabilidade fiscal, à transparência e seguindo orientações do Ministério Público, a Prefeitura de Santo Estêvão informa a alteração na programação do Cidade Destino 2026. Mas uma coisa continua do mesmo jeito: o compromisso de realizar um grande São João, valorizando nossa cultura, nossa tradição e o nosso povo", disse a nota.
No mesmo texto, a Prefeitura revelou que divulgaria uma grande atração e, horas depois, Zé Vaqueiro foi confirmado.
"O passaporte foi carimbado! Pode preparar o chapéu, separar a bota e aquecer o coração porque ele vem aí! Zé Vaqueiro é a atração confirmada no São João 2026 de Santo Estêvão — Cidade Destino! Vai ter sofrência, emoção e aquela energia que só nosso São João sabe entregar", disse o texto.
Veja a publicação:
Leia Também:
São João de Santo Estevão
Com o tema “Cidade Destino”, o São João de Santo Estevão acontecerá entre os dias 6 e 24 de junho, com destaque entre os dias 20 e 23, que concentrarão as atrações principais.
Além de Zé Vaqueiro, a grade conta com atrações como Iguinho e Lulinha, Zezo, Jonas Esticado, Tarcísio do Acordeon, Dorgival Dantas, Tayrone e mais.
Veja artistas que irão compor a grade:
- Iguinho e Lulinha;
- Zezo;
- Zé Vaqueiro;
- Jonas Esticado;
- Tarcísio do Acordeon;
- Jheovane;
- Tio Barnabé;
- Flávio Leandro;
- Os Falcões;
- Simone Morena;
- Igor Rei da Farra;
- Dorgival Dantas;
- Naldo Lima;
- Caviar com Rapadura;
- Manim Vaqueiro;
- Adelmário Coelho;
- Santana;
- Tayrone;
- Harmonia;
- Artistas locais.
A programação completa será divulgada em breve.