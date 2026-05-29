Sai Rey, entra Zé: São João de Santo Estevão anuncia troca de Vaqueiro

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O São João de Santo Estevão anunciou uma mudança na grade de atrações: Rey Vaqueiro, que estava confirmado no evento, ficará de fora, dando lugar a Zé Vaqueiro. A Prefeitura revelou a troca através das redes sociais nesta quinta-feira, 28.

Primeiro, houve o anúncio da saída de Rey Vaqueiro, sem detalhes sobre a decisão.

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"Em respeito à responsabilidade fiscal, à transparência e seguindo orientações do Ministério Público, a Prefeitura de Santo Estêvão informa a alteração na programação do Cidade Destino 2026. Mas uma coisa continua do mesmo jeito: o compromisso de realizar um grande São João, valorizando nossa cultura, nossa tradição e o nosso povo", disse a nota.

No mesmo texto, a Prefeitura revelou que divulgaria uma grande atração e, horas depois, Zé Vaqueiro foi confirmado.

"O passaporte foi carimbado! Pode preparar o chapéu, separar a bota e aquecer o coração porque ele vem aí! Zé Vaqueiro é a atração confirmada no São João 2026 de Santo Estêvão — Cidade Destino! Vai ter sofrência, emoção e aquela energia que só nosso São João sabe entregar", disse o texto.

Veja a publicação:

São João de Santo Estevão

Com o tema “Cidade Destino”, o São João de Santo Estevão acontecerá entre os dias 6 e 24 de junho, com destaque entre os dias 20 e 23, que concentrarão as atrações principais.

Além de Zé Vaqueiro, a grade conta com atrações como Iguinho e Lulinha, Zezo, Jonas Esticado, Tarcísio do Acordeon, Dorgival Dantas, Tayrone e mais.

Veja artistas que irão compor a grade:

Iguinho e Lulinha;

Zezo;

Zé Vaqueiro;

Jonas Esticado;

Tarcísio do Acordeon;

Jheovane;

Tio Barnabé;

Flávio Leandro;

Os Falcões;

Simone Morena;

Igor Rei da Farra;

Dorgival Dantas;

Naldo Lima;

Caviar com Rapadura;

Manim Vaqueiro;

Adelmário Coelho;

Santana;

Tayrone;

Harmonia;

Artistas locais.

A programação completa será divulgada em breve.