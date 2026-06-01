Chuva forte provoca alagamentos e deslizamento de terras em Salvador

As fortes chuvas que atingem Salvador desde a madrugada desta segunda-feira, 1º, colocaram a Defesa Civil de Salvador (Codesal) em estado de atenção. Em contato ao portal A TARDE, o diretor do órgão, Adriano Silveira, informou que alertas por SMS seriam enviados à população devido ao risco de alagamentos e deslizamentos de terra em áreas da capital baiana.

O aviso ocorre após o registro de elevados acumulados de chuva em diferentes regiões da cidade. Em entrevista à TV Bahia, o coordenador da codesal, Gabriel Pugliese, explicou que a previsão inicial indicava redução das chuvas ao longo desta segunda-feira. No entanto, a formação de um cavado atmosférico provocou um aumento inesperado da intensidade das precipitações.

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"A tendência era de realmente ter uma redução na segunda-feira, acontece que tivemos a formação de um cavado aliado à frente fria que aconteceu de repente de forma mais súbita, que trouxe acumulados mais expressivos no dia de hoje, especificamente na manhã", explicou.

Até às 7h30 desta segunda-feira, 1º, a Codesal registrou nove ocorrências relacionadas às chuvas em Salvador. Os chamados incluem duas ameaças de desabamento, duas ameaças de deslizamento, três avaliações de imóveis alagados, um desabamento de muro e um deslizamento de terra.

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Apesar do cenário, a expectativa da Defesa Civil é de que o sistema perca força ao longo das próximas horas, favorecendo uma diminuição gradual das chuvas até o período da noite.

De acordo com Adriano Silveira, todas as demandas estão sendo acompanhadas pelas equipes técnicas do órgão. Ele destacou que o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil atua de forma integrada com outras secretarias para garantir respostas rápidas às ocorrências registradas durante a Operação Chuva.

Monitoramento dos acumulados

A Codesal monitora continuamente os índices pluviométricos em diferentes pontos da cidade. O acompanhamento considera o volume acumulado de chuva nas últimas 72 horas, parâmetro utilizado para definir mudanças nos níveis operacionais e possíveis acionamentos de protocolos de emergência.

Segundo o órgão, áreas que contam com sistemas de sirenes entram em observação especial quando os acumulados ultrapassam 80 milímetros e há previsão de continuidade das chuvas. Nesses casos, medidas preventivas podem ser adotadas para reduzir riscos à população.

A Defesa Civil orienta os moradores a acompanharem os comunicados oficiais e a acionarem o telefone 199 em situações de emergência.