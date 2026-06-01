Salvador terá nova frente fria com chuvas fortes a partir de quarta

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Após um fim de semana chuvoso, Salvador vai enfrentar uma nova frente fria a partir de quarta-feira, 3. Segundo a previsão do tempo do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil (Cemadec), até terça, 2, o cavado meteorológico vai perder força, mas o mau tempo retornará à capital baiana.

Com a virada do tempo, haverá um volume de chuvas moderadas a fortes associadas a rajadas de ventos intensas.

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“A frente fria associada ao ‘cavado’ perderá força ao longo desta segunda-feira e amanhã já teremos tempo mais firme. As chuvas nestes dias serão fracas ou moderadas. Porém, a partir de quarta-feira, uma nova frente fria vai provocar chuvas moderadas a fortes na nossa cidade, trazendo também rajadas fortes de vento”, explicou o diretor geral da Defesa Civil (Codesal), Adriano Silveira.

Veja previsão do tempo para esta semana

Ao longo desta semana, a formação de cavados atmosféricos manterá o tempo instável, com possibilidade de chuvas moderadas a fortes. Confira a previsão detalhada:

Segunda-feira, 1º: 90% de chances de chuva, com vento moderado em 20km/h, e temperatura entre 22º e 28º;

90% de chances de chuva, com vento moderado em 20km/h, e temperatura entre 22º e 28º; Terça-feira, 2: 80% de chances de chuva, com vento moderado em 26km/h, e temperatura entre 22º e 28º;

80% de chances de chuva, com vento moderado em 26km/h, e temperatura entre 22º e 28º; Quarta-feira, 3: 90% de chances de chuva, com vento forte em 33km/h, e temperatura entre 21º e 27º;

90% de chances de chuva, com vento forte em 33km/h, e temperatura entre 21º e 27º; Quinta-feira, 4: 90% de chances de chuva, com vento muito forte em 42km/h, e temperatura entre 22º e 27º;

90% de chances de chuva, com vento muito forte em 42km/h, e temperatura entre 22º e 27º; Sexta-feira, 5: 80% de chances de chuva, com vento muito forte em 45km/h, e temperatura entre 21º e 28º;

80% de chances de chuva, com vento muito forte em 45km/h, e temperatura entre 21º e 28º; Sábado, 6: 60% de chances de chuva, com vento forte em 37km/h, e temperatura entre 21º e 29º;

60% de chances de chuva, com vento forte em 37km/h, e temperatura entre 21º e 29º; Domingo, 7: 40% de chances de chuva, com vento moderado em 26km/h, e temperatura entre 21º e 30º.

Chuva em Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Chuvas do fim de semana

A cidade segue em "nível de observação" pois, nas últimas 72h, enfrentou, aproximadamente, 160 mm de chuva.

As regiões mais atingidas foram:

Barra (157 mm);

Barris (148.2 mm);

Rio Vermelho (147.8 mm);

Ondina (143.4 mm);

Federação (136.9 mm).

Ainda segundo o gestor da Codesal, apesar do volume de chuvas ter sido considerável no fim de semana, elas atingiram com maior intensidade outras regiões da cidade e com menor força áreas mais sensíveis, onde estão as sirenes.

As rajadas de vento no final de semana atingiram até 45 km/h. O normal seria até 20 km/h, para ser considerado fraco, ou até 30 km/h, para ser considerado moderado. Não foram registrados raios e trovões neste período.

“A cada ano, os volumes de chuva aumentam em decorrência dos fenômenos climáticos, o que exige dos governantes em todo o mundo mais investimentos em estações meteorológicas, geotécnicas, hidrológicas e pluviométricas, além de tecnologias de proteção e contenção de encostas, entre outras ações que contenham a erosão costeira e medidas que tornem as cidades mais seguras e resilientes”, afirmou Adriano.

Balanço das últimas 24h

Desde domingo, 31, o Cemadec registrou acumulados significativos de chuva, em decorrência dos resquícios da frente fria associados a um cavado, nas seguintes localidades:

Rio Vermelho (79,8 mm);

Barra – Vila Naval (70,4 mm);

Chapada do Rio Vermelho (69,2 mm);

Ondina (61,0 mm).

Foram observadas também rajadas de vento de até 37,4 km/h na região de Coutos.

Chuva em Salvador - Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Confira ocorrências registradas nesta segunda-feira:

Segundo o boletim da Codesal, as primeiras 13 horas desta segunda-feira, 1º, registraram 58 ocorrências em relação às chuvas. Delas, ameaças de desabamento lideram com 26 solicitações.

A região mais afetada foi Cajazeiras, com 10 registros diversos.

Veja ocorrências por região em Salvador:

AMEAÇA DE DESABAMENTO (26) : Centro/Brotas (3), Subúrbio/Ilhas (4), Cajazeiras (4), Itapuã/Ipitanga (1)/Cidade Baixa (2), Barra/Pituba (2), Liberdade (4), Cabula/Tancredo Neves (1), Pau da Lima (4) e Valéria (1);

: Centro/Brotas (3), Subúrbio/Ilhas (4), Cajazeiras (4), Itapuã/Ipitanga (1)/Cidade Baixa (2), Barra/Pituba (2), Liberdade (4), Cabula/Tancredo Neves (1), Pau da Lima (4) e Valéria (1); AMEAÇA DE DESLIZAMENTO (12): Cajazeiras (6), Itapuã/Ipitanga (1), Barra/Pituba (1), Liberdade (2), Cabula/Tancredo Neves (1) e Valéria (1);

Cajazeiras (6), Itapuã/Ipitanga (1), Barra/Pituba (1), Liberdade (2), Cabula/Tancredo Neves (1) e Valéria (1); ÁRVORE AMEAÇANDO CAIR (2): Cidade Baixa (1) e Barra/Pituba (1);

Cidade Baixa (1) e Barra/Pituba (1); AVALIAÇÃO DE IMÓVEL ALAGADO (7): Centro/Brotas (1), Barra/Pituba (2), Pau da Lima (4);

Centro/Brotas (1), Barra/Pituba (2), Pau da Lima (4); DESABAMENTO DE MURO (1): Barra/Pituba (1);

Barra/Pituba (1); DESLIZAMENTO DE TERRA (4) : Centro/Brotas (1), Barra/Pituba (2) e Liberdade (1);

: Centro/Brotas (1), Barra/Pituba (2) e Liberdade (1); GALHO DE ÁRVORE CAÍDO (1): Centro/Brotas (1);

Centro/Brotas (1); INFILTRAÇÃO (1): Pau da Lima (1);

Pau da Lima (1); ORIENTAÇÃO TÉCNICA (3): Centro/Brotas (1), Subúrbio/Ilhas (1) e Pau da Lima (1);

Centro/Brotas (1), Subúrbio/Ilhas (1) e Pau da Lima (1); PISTA ROMPIDA (1): Itapuã/Ipitanga (1).

As equipes da Codesal seguem em plantão monitorando as áreas de risco e realizando vistorias preventivas em diversos pontos da cidade. A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 em situações de emergência.